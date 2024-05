Dead Heat: Crossover-Kollektiv aus Kalifornien unterschreibt bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freut sich, das Crossover-Kollektiv Dead Heat aus Oxnard, Kalifornien, in seinem ikonischen Roster begrüßen zu dürfen!

Die 2016 gegründete Band Dead Heat sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihren aggressiven Sound, der Einflüsse aus verschiedenen Subgenres des Thrash, Punk, Hardcore und Metal enthält. Die Musik von Dead Heat zeichnet sich durch schnelle, thrashige Riffs, treibende Rhythmen, harmonische Leads und intensiven Gesang aus, der oft in geschrieenes oder geshoutetes Terrain übergeht. Thematisch beschäftigt sich die Band mit sozialen und politischen Themen sowie mit persönlichen Kämpfen und Erfahrungen.

Die Dead Heat -Crew ist nicht nur für ihre pulverisierende Musik bekannt, sondern auch für ihren DIY-Ansatz in der Punk/Metal-Kultur und ihr Engagement in der breiteren Hardcore-Szene. Die Bandmitglieder sind regelmäßig an der Organisation von Shows und Veranstaltungen in ihrer lokalen Szene beteiligt und unterstützen verschiedene soziale und politische Anliegen.

Sänger Christian Ramos kommentiert den Zusammenschluss der Band mit Metal Blade Records: „To be part of a label that has put out some of our favorite records and has had some of our favorite artists is without words an absolute honor!“

Rhythmusgitarrist Justin Ton fügt hinzu: „We’re on the same label that birthed Slayer and put Metallica on the map. It’s an honor.“

Ryan Williams, US A&R bei Metal Blade, erklärt: „Dead Heat fucking slays; it’s an honor to welcome them to the Metal Blade family.“

Im Laufe ihres achtjährigen Bestehens haben Dead Heat eine Split mit den New Yorker Schwergewichten Mindforce, zwei Full-Length-Alben und mehrere EPs veröffentlicht, darunter ihre jüngste EP Endless Torment, die 2023 auf Triple B Records und Tankcrimes erschien und von den Kritikern gelobt wurde. Revolver schrieb über den Fünf-Track-Kracher: „The Nardcore torchbearers have only gotten heavier and nastier in the last two years, and on this joint, the barreling double-bass kicks and sawtooth guitar tones make their crossover thrashiness hit harder than it ever has.“ Decibel pflichtete dem bei und lobte die Songs: „“built for pit action: side-to-side riffs alongside driving bass, dive bombs, [and] fist-pumping vocal sections“, während Noizze lobte: „one of the best thrash records of the Summer for sure.“

Dead Heat waren bereits ausgiebig auf Tour und haben Shows in den USA, Europa und Japan gespielt. Die Band wird Ende dieses Monats eine einmalige Show im Vorprogramm von Bodycount spielen, bevor sie sich im Juni Drain, Terror, Angel Dust und End It für eine kurze Reihe von Shows anschließt. Im Juli wird die Band ihr Chaos auf der Bühne auf europäische Bühnen bringen. Die neuesten Live-Termine in diesem Jahr folgen auf die erfolgreiche Tour mit Municipal Waste, Ghoul und Necrot auf der ersten Brainsqueeze Tour.

Dead Heat Live:

5/22/2024 House Of Blues – Anaheim, CA w/ Bodycount, Vio-Lence, Damnage

6/03/2024 Portal – Louisville, KY w/ Drain, Terror, Angel Dust, End It

6/04/2024 Brooklyn Bowl – Nashville, TN w/ Drain, Terror, Angel Dust. End It

6/06/2024 Rev Room – Little Rock, AR w/ Drain, Terror, Angel Dust, End It

6/07/2024 The Factory – Dallas, TX w/ Drain, Terror, Angel Dust, End It

6/08/2024 Empire Control Room – Austin, TX w/ Drain, Terror, Angel Dust, End It

6/22/2024 Superbowl Of Hardcore – Rennes, FR

6/23/2024 L’Esspace – Paris, FR

6/24/2024 Dynamo – Zurich, CH

6/25/2024 Juha West – Stuttgart, DE

6/26/2024 Cassiopeia – Berlin, DE

6/27/2024 AJZ – Erfurt, DE

6/28/2024 Cafe Pawlow – Dresden, DE

6/29/2024 Abyss Festival – Fribourg, CH

7/01/2024 Gangeviertel – Hamburg, DE

7/02/2024 Cinetol – Amsterdam, NL

7/03/2024 R25 Kulturschlachthof – Dusseldorf, DE

7/04/2024 Forum – Bielefeld, DE

7/05/2024 Pitfest – Emmen, NL

7/06/2024 Ieperfest — Ieper, BE

7/07/2024 New Cross Inn – London, GB

7/08/2024 Cluny 2 – Newcastle, GB

7/09/2024 TBA – Glasgow, GB

7/10/2024 Muthers Studio – Birmingham, GB

Dead Heat – Besetzung:

Justin Ton – Rhythmusgitarre

Ricky Garcia – Leadgitarre

Chris Ramos – Gesang

Yogi – Schlagzeug

Vince – Bass/Rhythmusgitarre

Chonch – Bass

Dead Heat online:

https://www.facebook.com/DeadHeat805

https://www.instagram.com/deadheat805