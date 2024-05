Dead Slow Hand: veröffentlichen ihren Song „The Sixth Sense“ aus der „Dark Underground“ EP

Hier kommt die neue Black Metal EP Dark Underground von der Ein-Mann-Band Dead Slow Hand. Diese EP liefert einen rohen, atmosphärischen und kantigen Sound, der charakteristisch für das Genre ist. Die EP beginnt mit The Sixth Sense, einem Song, der das dunkle Wesen der Band verkörpert.

The Sixth Sense ist ein Stück, das dich in eine Welt jenseits des Sichtbaren entführt, wo der sechste Sinn die Tür zum Unbekannten öffnet. Der Zuhörer wird Zeuge des klanglichen Ausdrucks der Stimmen der Toten, eingefangen von der Band und in die Sprache der Toten verwandelt. Diese Sprache besteht nicht aus Worten, sondern wird durch Schreie und Stöhnen ausgedrückt, die in der Seele eines jeden widerhallen, der den Mut hat zuzuhören.

Dead Slow Hand lädt dich ein, in die Tiefen des Dark Underground einzutauchen und die einzigartige Erfahrung zu erleben, die The Sixth Sense bieten wird. Dieser Track ist nicht nur ein Lied, sondern eine Reise, die die verborgenen Stimmen enthüllt, die uns umgeben, aber nur wenige hören können.