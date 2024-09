Dean Cooper: veröffentlichen ihren Song „Here Comes That Girl“ (feat. Rob Lundgren)

Dean Cooper, eine Hard-Rock-Band aus Amsterdam, Niederlande! Here Comes That Girl ist der neue Track der Retro-80er-Hardrocker Dean Cooper. Die Musik und die Texte sprechen für sich. Sobald das Intro einsetzt, wirst du von diesem eingängigen Song gefangen, der sich für immer in deinem Kopf festsetzt. Sänger Rob Lundgren trifft wieder voll ins Schwarze, seine Vocals verleihen dem Song eine echte Lebensfreude. Die Gitarren, der Bass und das Schlagzeug sind wieder einmal perfekt und genau das, was ein Song wie dieser braucht.

Dean Cooper bringt den Hardrock-Sound der 80er Jahre zurück auf die Landkarte. Ihre Musik hat damit einen Retro-Touch, ist aber nie veraltet.