Die finnische Death Metal Horde Decaying veröffentlicht am 19.01.2018 ihr brandneues, viertes Album mit dem Titel To Cross The Line. Wie bereits bei den Vorgängeralben handelt To Cross The Line von Krieg, Zerstörung und seine Folgen.

Euch erwarten 8 neue, blutriefende Songs voller Härte, Depression, Melodie und Eingängigkeit.

Ein musikalisches Festmahl für Fans von Asphyx, Bolt Thrower oder Hail of Bullets.

Das thematisch perfekt umgesetzte Artwork stammt vom italienischen Künstler Roberto Toderico (u.a. Sinister, Pestilence, Mefisto etc.).

To Cross The Line erscheint am 19.01.2018 auf CD, LP und als Digital Download bei FDA Records/ Soulfood Music.

Den Titeltrack To Cross The Line könnt ihr euch bereits heute zu Gemüte führen. Viel Spass:

https://fda-records.bandcamp.com/track/to-cross-the-line

Neben der regulären, schwarzen Vinylversion wird es eine blutrote Edition geben, die auf 100 Stück limitiert ist. LP, CD, Shirt, Bundles und limitierte Editionen gibt es als Vorbestellung unter folgenden Link.

Digital Download Vorverkauf.

Tracklist:

01. To Cross The Line

02. From Shield To Storm

03. Nothing Is Free

04. The End Justifies The Means

05. Decadence

06. Crucial Factor

07. The First Objective

08. Futile Effort

