Almanac, die neue Band von Victor Smolski (ex-Rage), wird ihr Zweitwerk Kingslayer am 24. November via Nuclear Blast veröffentlichen. Die limitierte Erstauflage der neuen Platte wird außerdem eine Bonus-Live-DVD beinhalten, die das Konzert auf dem diesjährigen Master of Rock-Festival zeigt. Dort haben Almanac auch erstmals mit Losing My Mind und Children Of The Sacred Path zwei neue Tracks des neuen Albums performt! Nachdem die Truppe nun bereits drei Studiotrailer, das Musikvideo zu Losing My Mind sowie das Livevideo zu Children Of The Sacred Path präsentiert hat, gibt es heute den vierten Trailer zu sehen, in dem die Band endlich nähere Infos zum Bonusmaterial verrät!

Kingslayer – Tracklist:

01. Regicide

02. Children Of The Sacred Path

03. Guilty As Charged

04. Hail To The King

05. Losing My Mind

06. Kingslayer

07. Kingdom Of The Blind

08. Headstrong

09. Last Farewell

10. Red Flag

Bonus-DVD

Video clips:

01. Losing My Mind

02. Self-Blinded Eyes

03. Self-Blinded Eyes (Making Of)

Live at Masters of Rock 2017:

04. Self-Blinded Eyes

05. No More Shadows

06. Children Of The Sacred Path

Live at Aria Fest:

07. Medley

Documentation:

08. Studio report Kingslayer

Bestellt Kingslayer jetzt hier vor.

Bestellt Kingslayer digital und erhaltet Losing My Mind als Sofort-Download oder streamt den Track: http://nblast.de/AlmanacDigital

Kingslayer wurde mit Produzent Andreas Herr in den Wuppertaler HeyDay Studios aufgenommen. Das Cover-Artwork stammt abermals aus der Feder des ungarischen Künstlers Gyula Havancsák (Accept, Destruction etc.).

„Das zweite Almanac-Album ist da“, freut sich Gitarrist Victor Smolski und verkündet: „Kingslayer ist die konsequente Fortsetzung von Tsar, nur kompakter, härter und schneller! Unsere Erfahrungen von vielen Konzerten, die wir auf zwei Tourneen und zahlreichen Festivals gesammelt haben, konnten wir perfekt im Studio umsetzen. Die Band hat sich richtig eingespielt und diese einheitliche Energie spürt man bei allen Songs. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen und mit viel Einsatz unser Bestes gegeben! Kingslayer ist eine handgemachte Metal-Platte mit einem sehr lebendigen Power-Sound!“

Almanac spielten jüngst exklusiv auf dem Masters of Rock Festival, wo sie mit Losing My Mind und Children Of The Sacred Path erstmals zwei neue Tracks performten. Das Konzert wird ein Teil der Bonus-Live-DVD sein, die der limitierten Erstauflage von Kingslayer beiliegen wird.

Zum Albumrelease am 24.11 wird Victor Smolski zudem im Rockland in Witten einen umfangreichen Workshop inkl. Meet & Greet veranstalten, wo es ebenfalls neuen Merch sowie das Album vor Ort geben wird. Trefft den Saitenhexer ab 19 Uhr und holt euch eine Eindruck von Kingslayer. Der Eintritt ist frei!

Ab 15.00 Uhr habt ihr auch die Gelegenheit, an einer Masterclass mit Victor teilzunehmen und dem Gitarrenvirtuosen genau auf die Finger zu schauen! Die Teilnahme beträgt pro Person 50 €.

Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen vorhanden ist, bitte unbedingt vorher anmelden.

Anmeldungen für das Masterclass mit Victor Smolski bitte per Mail (sinem@rockland-music.de) oder telefonisch unter: 02302/760926.

Kommentare

