Siberian Meat Grinder sind eine Metal/Hardcore Band aus Russland. Musikalisch bewegen sie sich zwischen High-Speed Crossover Thrash mit Hip-Hop, Black Metal, NYHC, Stoner Rock und Punk. Seit 2011 treibt die Band mit dem Tsar-Bären als Mokottchen sein Unwesen und haben auf mehreren Tourneen und Festivals mit Bands wie Agnostic Front, Terror, Sick Of It All, Deez Nuts, Napalm Death, Power Trip oder Walls Of Jericho gespielt.

Ab März 2018 kommen sie wieder auf Tour und haben ihr neues Album Metal Bear Stomp im Gepäck, welches am 13.10 veröffentlicht wurde:

23.03. Wiesbaden – Kreativfabrik

25.03. Cologne – Sonic Ballroom

26.03. Nuremberg – Kunstverein

08.04. Berlin – Cassiopeia

09.04. Hamburg – Monkeys

10.04. Augsburg – Ballonfabrik

13.04. Lindau – Club Vaudeville

Der Metal-Bär ist eines der absoluten Highlights dieses Jahres. – METAL HAMMER 6/7 Die erstsahnigen Thrash/Speed-Riffs grooven trotz ihres Überholspur-Tempos höllisch, Front-Derwisch Vladimir Siberian (yo, yo!) grölt mit geballter Faust und weit aufgerissener Schnauze sämtliche stimmlichen Limitierungen weg… – ROCK HARD Ein Album, das vor Kraft, Motivation und persönlichem Einsatz nur so strotzt und zeigt, dass Grenzen (nicht nur) in der Musik da sind, um sie einzureißen. – SLAM 9/10 Die geilste russische Crossover-Thrashkapelle, ist mit ihrem zweiten musikalischen Teilchenbeschleuniger zurück. – ROCK CITY NEWS 8/9 Beim Hören dieser 12 rasiermesserscharfen Rifftorpedos sieht man vor seinem inneren Auge einen gigantischen Moshpit seine Bahnen ziehen… Ein absolut irres Teil, welches in seiner Gesamtheit einer akustischen Atombombe gleichkommt. Geil! – Zephyrs-Odem.de 9/10 Eine heftige Mischung aus Thrash und Hardcore. – Metal.de

