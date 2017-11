Sadauk: „Who Is King In Paradise” – Veröffentlichung der Single aus dem Album „A New Dawn“

Sadauk: „Who Is King In Paradise” – Veröffentlichung der Single aus dem Album „A New Dawn“

Auf Soundcloud wurde die erste Singleauskopplung der schwedischen Heavy Metal Band Sadauk – Who Is King In Paradise veröffentlicht. Das Album A New Dawn wird offiziell am 8. Dezember 2017 über Pure Legend Records erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 24. November 2017

Die Schweden Sadauk lassen mit ihrem Debüt A New Dawn Begeisterung aufkommen.

Ihr großartiger Dark Metal bezaubert aufgrund der Härte des Gesangs und der wundervoll leichten Melodieführung. Einerseits mit einem kraftvollen, Todessehnsucht-schluchzenden Gesang von Joppe ausgestattet, fügt zur Vervollständigung Therese ihren wunderbaren Gesang hinzu, der dem Sound einen leicht sinfonischen Geschmack verpasst.

Dennoch sind Sadauk keinesfalls all den vielen female fronted Symphonic-Metal-Bands gleichzusetzen.

Ihr düsterer Metal klingt wie Orphaned Land, mit epischen Einflüssen von Manowar und Dimmu Borgir.

Line-up:

Joppe Crambert – vocals

Therése Thomsson – female vocals

Daniel Tillberg – bass

Mats Nehl – guitars

Jesper Johansson – guitars, keyboards

Patrik Finnermark – drums

Soundcloud

Sadauk – Who Is King In Paradise @ Soundcloud

Kommentare

Kommentare