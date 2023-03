Delain: spielen am 02.05.2023 zusammen mit Xandria im Knust in Hamburg

Am 02.05.2023 wird die niederländische Symphonic-Metal-Band Delain im Knust in Hamburg auftreten. Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Konzerterlebnis freuen, das um 21:00 Uhr beginnen wird. Der Einlass ist um 20:00 Uhr.

Delain haben in den letzten Jahren eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut und werden ihre Hitsongs wie We Are The Others, Stardust und The Gathering präsentieren. Die Band wird von ihrem jüngsten Album Apocalypse & Chill inspiriert sein, das Anfang 2020 veröffentlicht wurde.

Als Special Guest wird die deutsche Symphonic-Metal-Band Xandria auftreten, die eine perfekte Ergänzung zu Delains energiegeladenem Auftritt ist. Zusammen werden sie das Publikum in eine unvergessliche Nacht voller Metal-Musik entführen. Tickets für das Konzert sind ab 28,00 € zzgl. Gebühren erhältlich und können über die offizielle Website des Knust erworben werden.

Insgesamt verspricht das Delain-Konzert im Knust in Hamburg eine unvergessliche Nacht für alle Metal-Fans zu werden. Die Band wird mit ihrer unglaublichen Musik, der spektakulären Lichtshow und der Unterstützung von Xandria sicherlich für eine unterhaltsame Show sorgen.

Knust – Hamburg

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 21:00 Uhr

Tickets: ab 28,00 € zzgl. Gebühren

Link: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/delain-2023/