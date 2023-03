Queensrÿche – Digital Noise Alliance

Das US-amerikanische Progressive-Metal-Band Queensrÿche hat am 07.10.2022 ihr Album Digital Noise Alliance veröffentlicht. Auf dieses wollen wir jetzt noch einmal blicken. Die Leistung von Sänger Todd La Torre und den beiden Gründungsmitgliedern Michael Wilton und Eddie Jackson prägen die zwölf Nummern maßgeblich. Digital Noise Alliance präsentiert Queensrÿche in Old School Manier. Tiefe 80er-Riffs und die stimmigen Vocals von Todd La Torre entführen den Hörer zurück in die Zeit vor fast 40 Jahren. Der Silberling ist eine super solide Darbietung und zeigt auf, dass die fünf Musiker immer noch in der Lage sind, mit der Genrespitze mitzuhalten. Musikalisch gewachsen, innovieren sie weiter in neue Ideen, die ihnen auch in vielen Momenten gelingen. Digital Noise Alliance ist eine perfekte Mischung aus klassischen Queensrÿche-Sounds und modernen Einflüssen, denen es nur etwas an Durchsetzungskraft fehlt.

Mit einer Spielzeit von 60:21 Minuten bietet die Platte eine Fülle von ansprechenden Tracks, die die Zuhörer auf eine Reise durch die verschiedenen Facetten des Progressive Metal mitnehmen. Von den epischen Melodien von The Witness und Eyes Of The Dead bis hin zu den intensiven Rhythmen von The Edge und Breaking The Silence bietet das Studioalbum eine breite Palette von Klängen und Emotionen. Todd La Torre ist als Sänger in einer guten Form. Seine unglaubliche Stimme ist perfekt auf die Musik abgestimmt und seine Performance ist abermals als Nachfolger der Queensrÿche-Ikone Geoff Tate würdig. Mir fehlen leider nur die ganz großen Momente und Refrains, um ordentlich das Haupthaar zu schütteln. Insgesamt ist Digital Noise Alliance jedoch ein gelungener Ausflug durch verschiedene Atmosphären, der die Fans von Queensrÿche und Progressive Metal begeistern dürfte. Die ganz großen Tage dürften zwar der Vergangenheit angehören, abschreiben darf man sie jedoch nicht. Dann würde man Songs wie Behind The Walls, Forest oder Tormentum verpassen und das wiederum wäre absolut schade.

