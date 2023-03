Enslaved – Heimdal

Artist: Enslaved

Herkunft: Bergen, Norwegen

Album: Heimdal

Spiellänge: 48:22 Minuten

Genre: Black Metal, Progressive Black Metal, Progressive Metal

Release: 03.03.2023

Label: Nuclear Blast Records

Link: https://www.facebook.com/enslaved

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Grutle Kjellson

Gitarre, Keyboard – Ivar Bjørnson

Gitarre – Arve Isdal

Keyboard, Gesang – Håkon Vinje

Schlagzeug – Iver Sandoy

Tracklist:

Behind The Mirror Congelia Forest Dweller Kingdom The Eternal Sea Caravans To The Outer Worlds Heimdal

Das Warten hat ein Ende: Am 03.03.2023 haben die norwegischen Black-Metal-Pioniere von Enslaved ihr neues Album Heimdal über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Mit einer Spiellänge von 48:22 Minuten bietet das Werk eine packende Mischung aus Progressive Black Metal und Progressive Metal. Enslaved gelten seit jeher als Wegbereiter des norwegischen Black Metal und haben mit Heimdal erneut ein Langeisen geschaffen, das die Grenzen des Genres auslotet und erweitert. Der Gesang und Bass von Grutle Kjellson ist dabei einmal mehr ein Markenzeichen der Band, dessen einzigartiger Stil auch in den neuen Tracks wunderbar herauszuhören ist.

In den Kompositionen von Heimdal zeigt sich die ganze Bandbreite der Skandinavier: Mal drücken die düsteren und rohen Black-Metal-Elemente durch, dann wiederum wechseln die Norweger in epische und progressive Passagen, die von kunstvollen Gitarren- und Keyboard-Klängen getragen werden. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das monumentale Titelstück Heimdal, das alle Facetten der Band vereint und mit einer packenden Dynamik beeindruckt. Doch vor dem abschließenden Höhepunkt warten weitere heiße Eisen im Feuer. Eins dieser Highlights ist zum Beispiel The Eternal Sea, das in über sieben Minuten viele Gesichter offenbart. Ebenfalls eine spannende Nummer ist der Opener Behind The Mirror, der sehr langsam anrollt, dann aber immer mehr an Dramatik aufnimmt. Ebenso finden sich in dem ersten Song die geliebten Folk und Viking Elemente auf dem Silbertablett wieder. Ob Clean Vocals oder die harten Growls, alles passt perfekt zusammen. Die kleinen Puzzlesteine haben die fünf Musiker sorgsam und bedacht zusammengeführt. Das malerische Artwork ist ein Sinnbild für diese emotionale Reise durch trübe Seen, wolkenverhangene Himmel und düstere wie noch frostige Frühlingstage.