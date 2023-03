Marauder: veröffentlichen „Rock Fighters“ vom kommenden Album „Metal Construction VII“

Die griechischen Heavy Metal-Veteranen Marauder werden ihr neues Album Metal Constructions VII am 10. März über Pitch Black Records veröffentlichen. Die neue Platte, eine überzeugende Mischung aus muskulösen Heavy und Power Metal, kann unter folgendem Link vorbestellt werden: https://lnk.to/MetalConstructionsVII

Mit dem Lyric-Video zu Rock Fighters haben wir ein weiteres Beispiel dafür, was wir von Marauders neuem Album erwarten dürfen – wunderbare Melodien, warme Vocals und gut komponierte Soli! Seht euch das Video auf dem YouTube-Kanal des Labels an:

Für jeden Liebhaber traditioneller Heavy-Metal-Gitarrenarbeit ist es eine reine Freude, das melodische und harmonische Zusammenspiel zu sehen, das das neue Marauder-Material durchdringt. Am bemerkenswertesten ist diesmal natürlich die Rekrutierung der starken Männer der griechischen Metal-Szene Tassos Krokodilos (Gesang) und Nick „Yngve“ Samios (Schlagzeug). Mit seiner hochfliegenden Stimme, die erst kürzlich das neueste Album des hellenischen Old-School-Acts Spitfire geziert hat, hält die Verpflichtung von Tassos Krokodilos als neuem Sänger der Band Marauders Tradition der feinen, charismatischen Frontmänner am Leben. Darüber hinaus hat die Paarung des stets zuverlässigen (und scheinbar unermüdlichen!) Nick Samios mit dem langjährigen Bassisten Thodoris Paralis zu dem bisher wohl stärksten rhythmischen Rückgrat der Band geführt.

Metal Constructions VII wurde in den CND Studios in Athen, Griechenland aufgenommen. Mixing und Mastering von David Prudent in den Made In Hell Studios, immer in Athen.

Marauder sind:

Tassos Krokodilos – Gesang

Andreas Tsaousis – Gitarre

George Sofronas – Gitarre

Thodoris Paralis – Bass

Nick Samios – Schlagzeug

Marauder online:

Facebook