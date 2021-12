Die Apokalyptischen Reiter: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single „Volle Kraft“

Volle Kraft nennt sich die neue Single und die Ansage ist Programm. Ein Rammbock mit Hit-Potential. Die Apokalyptischen Reiter trotzen auch 2021 mit stoischer Überlegenheit den Elementen und Wirren einer seltsamen Zeit.

Und bieten uns eine Alternative.



„Wir dienen auf der Anarchie,

spalten Wogen, sind Utopie!

Schenken uns Wind, See und Zeit,

Wir haben uns, das reicht!“



„Volle Kraft voraus!“



Volle Kraft wurde von Eike Freese in den Hamburger Chameleon Studios gemischt und gemastert. Für die Aufnahmen zeichnet sich die Band selbst verantwortlich. Einen Großteil der Gesangsaufnahmen realisierte man in einer Höhle. Das Musikvideo zu Volle Kraft entstand unter der Regie von Dariusz Szermanowicz (Grupa13).



Seht euch das Video hier an: