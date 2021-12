Helloween: animierter Clip zu „Out For The Glory“

Das im Juni erschienene Helloween gilt als DAS Metal-Album des Jahres 2021 – ein Meilenstein, auf den nicht nur Fans jahrzehntelang gewartet haben. Von Kritikern und Wegbegleitern glasklar als „Meisterwerk“ und „Metal-Geschichte“ ausgerufen, sicherte sich die siebenköpfige Metal-Allianz weltweit zehn Top-10-Platzierungen – inklusive der #1 in Deutschland und Spanien sowie Top-3-Entries in Österreich und der Schweiz – und beeindruckende 17 Top-15-Rankings insgesamt. Fans und Fachwelt sind sich einig: Auf 12 Tracks offenbart Helloween ein komplettes Metal-Universum.

https://www.youtube.com/watch?v=m5rUkqvCDVY





Für diese Band aber kein Grund sich zurückzulehnen: Mit dem Clip zu Out For The Glory folgt noch vor Jahresende der nächste Coup. „Ich hatte die Idee für ein Video, in dem alle Bandmitglieder als niedliche, kauzige Höflinge und Minister dargestellt werden“, verrät Michael Weikath. „Alle sollten ein bisschen in den Wolken schweben – Deris als leicht verrückter Kaiser… und dann kamen mit der Zeit immer mehr Details dazu. Irgendwann haben wir alles aufgeschrieben und als Videokonzept an das australische Animationsteam geschickt.“ Aaron McLoughlin, Seniordozent an der Universität in Melbourne, der seit einigen Jahren Projekte mit Atomic–Fire–Records-CEO Florian Milz (u.a. für Children Of Bodom, Alestorm, Tankard) umsetzt, dazu: „Als ich hörte, dass Helloween sich für eine Zusammenarbeit interessieren, hat mich das total umgehauen. Die Jungs sind seit meiner Teenagerzeit meine absoluten Helden und ich war mir sicher, dass unsere Studenten es lieben würden, an einem Song der Band zu arbeiten.“



Typisch Helloween war der kreative Input so enorm, dass es unmöglich war, alles in das Format eines Musikvideos zu fassen: „Für siebeneinhalb Minuten – was für sich genommen schon ein wahrer Animationsmarathon ist – gab es so viel großartigen Stoff, dass die Produktion von Out For The Glory eine echte Herausforderung war. Weiki hatte uns gesagt, dass das Video so süß wie möglich sein sollte und uns war sofort klar: Eine legendäre Band von der anderen Seite des Planeten will, dass wir ein superniedliches Mittelalter-Animationsepos machen? Auf jeden Fall!“, erinnert sich McLoughlin. Mit etwas mehr als 10.000 Frames ist am Ende ein so aufwendiger wie abgefahrener und kultiger Animationskurzfilm entstanden, der für jede Menge Aufsehen und hoffentlich auch breites Grinsen sorgen wird – oder wie Weikath es sich augenzwinkernd wünscht: „Jetzt erwarte ich, dass alle Menschen das lustig und gefälligst auch einen Sinn darin finden!“



Wer, wie die Band, von verrückten Ausflügen nie genug kriegen kann, hat demnächst noch ein weiteres Highlight vor sich: Nach Erscheinen von Seekers Of The Seven Keys, dem limitierten Horror-Fantasy-Comic, der die Lieblingscharaktere der Fans mit skurriler Fantasie und einer gesunden Portion Metal fusioniert, haben Helloween und Incendium, eine vielseitige Produktionsfirma, die für eine Reihe von Animationen, Comics, Spielzeug und Videospielen bekannt ist, eine Serie von Actionfiguren für Sammler angekündigt, die von den Artworks und Texten der Band inspiriert sind: The Keeper Of The Seven Keys, The Witch und Jack O. Lantern. Die Figuren sind bereits vorbestellbar und werden im Frühjahr 2022 versandt.



Das animierte Musikvideo zu Out For The Glory feierte am 17.12.2021 seine Weltpremiere und wurde von den Studenten des Bachelor-of-Design-(Animation & Interactive Media)-Studiengangs an der RMIT University in Melbourne, Australien umgesetzt.