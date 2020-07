Die Markthalle Hamburg präsentiert: Tea House am 08.07.2020

Am 08.07.2020 ab 19.30 Uhr werden Tea House in der Markthalle Hamburg auftreten. Tea House ist eine Band aus fünf Freunden und wurde 2018 gegründet. Die Jungs aus Hamburg Bergedorf liefern entspannte Indierock Vibes mit Einflüssen von Funk bis Reggae. Mit selbst geschriebenen Songs, von Ballade bis Brett, wird für jeden Zuhörer die richtige Abwechslung geboten. Die Band besteht aus André Kehsler (Gesang), Tim Garbers (Drums), Marc Sander (Bass), Frederik Krüger (Gitarre) und Marvin Stoller (Gitarre). Zu den größten Einflüssen ihrer Musik zählen Tea House Bands wie Sticky Fingers, The Who, Peach Pit und Naked Giants. Derzeit ist die Band dabei, ihr erstes Album einzuspielen.

