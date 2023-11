Animals As Leaders und Allt am 12.11.2023 in der Markthalle in Hamburg

Eventname: Animals As Leaders Parrhesia Tour

Headliner: Animals As Leaders

Vorband: Allt

Ort: Markthalle, Hamburg

Datum: 12.11.2023

Kosten: VVK 29,45 €

Genre: Instrumental Metal, Progressive Metal

Besucher: ca. 1000 Ausverkauft

Veranstalter: Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH (https://www.kj.de/)

Links: https://animalsasleaders.org/ und https://alltband.com/

Setliste Animals As Leaders:

Tooth And Claw Wave Of Babies Ectogenesis Conflict Cartography Gordian Naught Gestaltzerfall Micro-Aggressions Monomyth Thoughts And Prayers The Brain Dance Red Miso Physical Education The Woven Web CAFO

Heute machen wir uns auf den Weg in die Markthalle in Hamburg, um in den Genuss der langersehnten und bereits im Vorfeld ausverkauften Show der US-amerikanischen Band Animals As Leaders zu kommen. Der Support kommt dabei von der schwedischen Band Allt. Ursprünglich sollte die gesamte Europatour bereits Anfang 2023 stattfinden. Unmittelbar vor Tourneebeginn kam jedoch die unerwartete Ankündigung, dass alle Konzerte verschoben werden müssten, was zu großer Enttäuschung bei den Anhängern geführt hat, da schon eine geraume Zeit seit den letzten Auftritten der Band in Europa vergangen war. Anfang Herbst ist dann die Bestätigung über die Nachholtermine aller Konzerte veröffentlicht worden, wie zu erwarten, mit vereinzelten Änderungen der Venues. So ist es auch heute in Hamburg der Fall. Ursprünglich sollte die Show noch im Übel & Gefährlich stattfinden, wurde jedoch in die Markthalle verlegt.

Der Abend beginnt mit der progressiven Metalcore Band Allt. Auch jene Besucher, welche nicht wirklich viel Zeit in den Sphären des Metalcores verbringen, sollten dennoch anerkennen, dass die Band eine starke Ausstrahlung auf der Bühne hat und sie die Besucher in ihren Bann ziehen können. Allt schafften es, das Publikum in Bewegung zu ihrer Musik zu bringen, solange diese in der Lage sind, die teils komplexen Rhythmen der Songs zu verinnerlichen. Gerade in diesen teils abstrakten Rhythmen liegt eine Stärke einzelner Kompositionen. In diesem Zusammenhang müssen insbesondere die Fähigkeiten des Schlagzeugers Adam Björk hervorgehoben werden. Durch kontinuierliches Arrangieren einzelner Rhythmusmuster schafft er es, einzelnen geradlinigen Riffs immer wieder ein komplett neues Gewand zu geben. Sänger Robin Malmgren verstärkt die explosive Energie der Band mit seiner makellosen Performance, welche sich durchweg auf einem hohen Niveau bewegte. Nach unserem Geschmack dürften Allt gerne mehr Songs im melancholischeren Stil von Paralyzed in ihr Repertoire aufnehmen.

Glaubt uns, wenn wir sagen: Die Erwartungshaltung für das, was als Nächstes kommen soll, ist nun in den Gesichtern der Besucher sichtbar. Wir werden Zeugen, wie gestandene Männer lauthals diskutieren, wer Anspruch auf die letzten Plätze in der ersten Reihe hätte. Natürlich, um letztendlich doch die Plätze gegen den Willen der jeweiligen Beteiligten teilen zu müssen. Wenn überhaupt, sollte dieses kleine Event die große Hingabe attestieren, welche die Animals As Leaders‘ Fangemeinde für die Band in sich trägt.

Animals As Leaders betreten die Bühne, um das lautstarke Publikum zu begrüßen und beginnen das Set mit Tooth And Claw, ein Song ihres 2014 erschienenen Albums The Joy Of Motion. Man könnte meinen, dass ein Unterschied zu den jüngst veröffentlichten Werken der Band zu erkennen ist, denn diese wirken etwas ausgereifter. Die neueren Titel vermittelt eine Art von Kohärenz innerhalb der Kompositionen, welche dabei jedoch nie die Komplexität der Musik vermissen lässt. Genau dieser Aspekt ist das, was Animals As Leaders zu solch einer einzigartigen Band macht. Sie schaffen es, trotz enormer Komplexität der Songs und der Virtuosität der jeweiligen Musiker, eine gewisse Eingängigkeit in die Stücke einzuarbeiten und dabei tiefgreifende Emotionen zu transportieren. Lieder wie Asah und der Übergang zu The Problem Of Other Minds sind hierfür gute Beispiele. Wir haben gehofft, Zeugen einer Live-Darbietung der genannten Songs zu werden, diesmal musste jedoch Conflict Cartography als Beispiel im Set genügen.

Als Einleitung zum nächsten Song tritt Gitarrist Tosin Abasi ans Mikro, um seine Leidenschaft zu speziellen Wörtern aus der deutschen Sprache mit den Besuchern zu teilen, insbesondere jene Wörter, welche wir als Komposita kennen. Hierzu erwähnte er einige seiner Favoriten, wozu Begriffe wie „Weltschmerz“ zählen und bittet das Publikum um weitere gute Beispiele. Hoffentlich könnt ihr euch an dieser Stelle schon denken, dass all dies eine Einleitung zum Song Gestaltzerfall darstellt. Die Darbietung jedes einzelnen Stückes im Set ist makellos. Natürlich haben auch Bands, welche sich auf solch hohem technischen Niveau bewegen, gelegentlich mit technischen Problemen zu kämpfen, was auch bei der Show in Hamburg nicht ausbleibt. Dennoch sind diese kleinen Hindernisse in Anbetracht der großartigen Performance nicht weiter erwähnenswert.

Irgendwann kommt dann auch der langersehnte Moment vieler Fans, als die Band endlich den Song Physical Education anspielt, bei dem das gesamte Publikum gesangliche Unterstützung zur Hauptmelodie leisten kann. Wenn akkurates Headbanging schon eine Herausforderung bei den teilweise sehr extravaganten Rhythmen darstellt, so kann man zumindest grob eine Melodie generalisieren und mitsummen. Zwischen Titeln wie Micro-Aggressions, welcher unmittelbar einen Ohrwurm auslöst, sowie älteren Werken wie The Brain Dance und The Woven Web, merkt Tosin Abasi an, dass dies die bisher größte Show in Hamburg gewesen sei und dazu die Erste, welche ausverkauft werden konnte. Wenn unsere Erinnerung nicht täuscht, erwähnt Tosin Abasi an einem gewissen Punkt in einem Interview, dass ihr jüngster Release in Teilen von der subjektiven Wahrnehmung der menschlichen Erfahrung beeinflusst wurde. Während unsere Wahrnehmung über die Realität unterschiedlich sein mag, denken wir, dass sich alle Anwesenden in der Markthalle über die Größe der Reichweite, welche die Musik von Animals As Leaders ausstrahlt, einig sind.

Text von Michelle Rosales & Volker Dieken

Fotos von Michelle Rosales