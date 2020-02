Dirkschneider: als Special Guest für Helloweens bevorstehende United Alive Part II Europatour 2020 bestätigt

Udo Dirkschneider und seine Band werden ausschließlich Songs aus seiner Zeit mit Accept spielen, der Band, mit der er Anfang der 80er Jahre seinen weltweiten Durchbruch erlebte. Seine Stimme ist die Seele zeitloser Hits wie Metal Heart, Princess Of The Dawn und Balls To The Wall.

„Es ist großartig, den “deutschen Panzer“ dabei zu haben. Er ist ein toller Kerl und eine musikalische Ikone. Die Tour wird ein großer Spaß.“ Andi Deris

“Es ist eine große Ehre, die Bühne mit unseren Freunden von Helloween zu teilen. Wir werden ein Set nur mit Accept-Songs spielen, die Fans werden keinen der großen Hits verpassen.“ Udo Dirkschneider

“Das ist das ultimative deutsche Metal-Paket – ich kann es kaum erwarten, all die Hits zu hören, mit denen ich aufgewachsen bin!“ Michael Weikath

Die United Alive World Tour Teil II steht vor der Tür!

Im September 2020 wird das legendäre United-Line-Up wieder entfesselt: stärker denn je, mit neuem Song-Material und einer Menge PS – einfach die ultimative Helloween-Party!

United Alive World Tour Teil II

Europe 2020:

26.09.2020 SK Zvolen, Ice Stadium

27.09.2020 AT Vienna, Gasometer

29.09.2020 CH Zurich, Samsung Hall

30.09.2020 IT Milano, Lorenzini District

02.10.2020 DE Stuttgart, Schleyer-Halle

04.10.2020 UK Manchester, Manchester Academy

05.10.2020 UK London, Brixton Academy

07.10.2020 FR Paris, Olympia

08.10.2020 LU Luxembourg, Rockhal

09.10.2020 FR Lyon, Le Transbordeur

11.10.2020 ES Barcelona, St. Jordi Club

12.10.2020 ES Madrid, WiZink Center

15.10.2020 CZ Prague, O2

16.10.2020 DE Bochum, Ruhrcongress

17.10.2020 DE Hamburg, Sporthalle

19.10.2020 HU Budapest, Papp Laszlo Sportarena

20.10.2020 PL Katowice, MCK

23.10.2020 RU Moskau, Adrenaline – Stadium

25.10.2020 RU St. Petersburg, A2

27.10.2020 EE Tallin, Noblessneri Valukoda

29.10.2020 FI Helsinki, Black Box

31.10.2020 SE Gothenburg, Partille Arena (ohne Dirkschneider)

12.11.2020 BG Sofia, Arena Armeec (ohne Dirkschneider)

14.11.2020 GR Athens, Faliro Pavilion (ohne Dirkschneider)