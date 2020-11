Dirty Sound Magnet – Live Alert

Fazit

Aus der Not eine Tugend machen und dabei den Old School Weg einschlagen - diesen Weg haben Dirty Sound Magent mit Live Alert gewählt. Ein stimmiges Konzept, viel Feuer in ihren düsteren Rocknummern und ein ansprechender Sound, der nicht überproduziert wurde, macht die acht Song starke Session wirklich hörenswert. Mit den vielen Stücken von Transgenic hätte ich einen billigen Abklatsch vermutet, um irgendwie Geld in die leere Bandkasse zu spülen. Niveaulos ist Live Alert ganz und gar nicht und im Endeffekt lebt der Output sogar von dem noch aktuellen Material von vor einem Jahr, das jetzt in einem neuen Antlitz erstrahlt. Daumen hoch für diese Entscheidung und der spannenden Vertonung!



Anspieltipps: Organic Sacrifice und Hashtag Love