Ditch: geben Details zum neuen Album „The Traveler“ bekannt und veröffentlichen Visualizer für „Everyone I Know“

Die Stoner-Desert-Rocker aus Den Haag, Ditch, sind stolz, ihr neues Album The Traveler am 14. Februar bei Dark Skies Coming veröffentlichen zu dürfen. Das Album ist als Digipak und orange marmoriertes Vinyl erhältlich und enthält neun brandneue Tracks für Fans von Kyuss, Vista Chino, Fu Manchu, Clutch und Black Sabbath!

Zum Song Everyone I Know ist ein Visualizer-Video online:

Nach fast zwei Jahren harter Arbeit haben Ditch ihr erstes Album in voller Länge seit der Veröffentlichung des von Kritikern gefeierten Debüts Boca Do Inferno (2014) fertiggestellt. Ein Album mit neun Titeln, die in den letzten Jahren geschrieben und verfeinert wurden und zu einer dynamischen und abwechslungsreichen Sammlung von Songs wurden. Manchmal erinnern sie an die Könige des Stoner Rock der 90er, haben aber immer einen modernen und einzigartigen Twist und einen ausgeprägten eigenen Stil. Riesige, dröhnende Trommeln, massive, fuzzlastige Gitarren und dröhnende Bässe vervollständigen die Klangwand, nach der sich viele Zuhörer sehnen. Doch es gibt auch Platz für verträumte, spacige Abschnitte sowie eine Vielzahl von Tempi. Über 40 Minuten, worum es beim Stoner Rock/Stoner Metal geht!

In den letzten 14 Jahren stürmten Ditch Bühnen in mehreren Ländern, um ihre fuzzlastige Soundwand mit tonnenweise Wüstengroove bekannt zu machen. Sie konnten die Bühne mit anderen Kiffer-Enthusiasten wie Komatsu (NL), Candybar Planet (NL), 1000Mods (GR), Belzebong (POL), Monster Truck (CAN), Five Horse Johnson (USA), God-sized (UK), The Grand Astoria (RU), Hemplifier (MT), Witch Piss (BE), Baardvader (NL) und Atomic Vulture (BE) teilen. Das Debütalbum Boca Do Inferno sorgte für ziemliches Aufsehen, und der Space-Rock-Instrumental-Abschluss dieses Albums, One Way Trip To The Sun, hat sich in den letzten Jahren mit 3,3 Millionen Streams auf Spotify und noch mehr auf YouTube zu einem echten Online-Kulthit entwickelt. 2021 kehrte die Band mit einer brandneuen EP, Coldfoot, Alaska, ins Getümmel zurück.

Das Album wurde von Hans Pieters / The People’s Noise aufgenommen, gemischt und gemastert. Zusätzliche Hintergrundgesänge von Luuk Penterman & Marjan Welman. „Jabba Speech“ von David Dressen.

The Traveler Tracklist:

1. Jabba

2. Everyone I Know

3. The Traveler

4. Destruction Derby

5. Year Of The Pig

6. The Bloody 9

7. Pod Racing

8. Broncola (Revisited)

9. Desert Sun

Ditch sind:

Douwe de Wilde – Bass, Gesang

Eric Hazebroek – Gitarre, Hintergrundgesang

Alexander de Goede – Schlagzeug, Hintergrundgesang

Ditch online:

Website

Facebook

Instagram