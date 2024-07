Dorothy: veröffentlicht brandneue Single „Mud“

Der dunkelhaarige Rockstar aus Los Angeles, Dorothy, ist zurück und zeigt erneut, wie gut Rock/Metal und Country zusammenpassen.

Der erste Vorgeschmack auf die neue Musik des Billboard-Chartstürmers ist die explosive neue Single Mud. Der Track wurde von Scott Stevens (Halestorm, Shinedown, Nothing More) produziert.

Mud bietet eine herzhafte Mischung aus dem blueslastigen Rock, für den ihre früheren Alben bekannt sind und Country-Elementen.

„Unsere erste Single aus diesem Album ist eine Verschmelzung von Hard Rock, Metal und Country, verbunden mit einem Trap-Beat und würzigem, vielschichtigem Gesang. Es war auch das erste Mal, dass ich mich an einem Schrei versucht habe – darauf bin ich stolz“, sagt Dorothy, deren Musik als „hot-blooded rock ’n‘ roll“ (Kerrang!); „a triumphant battle cry“ (Riff); „firing on all cylinders“ (Revolver); und „bold“ (Loudwire) bezeichnet wurde.

Die Details zu Dorothys bevorstehendem vierten Studioalbum werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Zu Dororthys bisheriger Diskografie gehören Gifts From The Holy Ghost (2022), das von einem spirituellen Erwachen inspiriert wurde, sowie Rockisdead (2016), das Roc Nation dazu inspirierte, die Künstlerin beim Label unter Vertrag zu nehmen und 28 Days In The Valley (2018). Die in Budapest, Ungarn, geborene Künstlerin hat im Laufe ihrer Karriere mehr als 1 Milliarde Streams weltweit verzeichnet und war an hochkarätigen Kollaborationen mit Künstlern wie Staind, Slash von Guns n‘ Roses, Scott Stapp von Creed und Alice Cooper-Gitarristin Nita Strauss beteiligt, wodurch sie sich einen Platz in der Hardrock-Elite erspielte und schließlich festigte.

