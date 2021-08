Dream Theater: veröffentlichen Animationsvideo zu „The Alien“ aus dem kommenden Album „A View From The Top Of The World“

Nach der kürzlichen Ankündigung ihres 15. Studioalbums A View From The Top Of The World haben die zweifach Grammy-nominierten und millionenfach verkauften Progressive-Music-Titanen Dream Theater das erste Musikstück aus dem Album veröffentlicht, das am 22. Oktober über InsideOutMusic / Sony Music erscheinen soll. The Alien ist der Opener des kommenden Albums und zeigt die Energie, die die Band nach ihrer Wiedervereinigung hatte, um mit der Arbeit an der neuen Platte zu beginnen. Der Song ist ab sofort bei allen Streaming-Partnern verfügbar. Ein animiertes Video zum Song, das 9:32 Minuten dauert, ist ebenfalls verfügbar und kann hier angesehen werden:

https://youtu.be/V462IsOV3js