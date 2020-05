Dregg: veröffentlichen Zwei-Song-Single „Tu Track“ via Epitaph Records

Die Crossover-Band Dregg gab erst kürzlich das Signing mit Epitaph bekannt. Nun veröffentlichen die Australier mit Tu Track eine brandneue Zwei-Song-Single, die zudem – streng limitiert – auf Kassette erscheint.

“Tu Track is a two-part story that places you in the negative and positive thoughts of the philosophical, over thinking psyche,” erklärt die Band. “Both songs, Freaking Out & Feeling Fine address morality, nihilism, religion, death and the little to no knowledge we have about what being alive really means.”