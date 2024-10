Druon Antigon: enthüllt Details seines neuen Albums „Het Donkere Volmaakte Al“

Der Cosmic-Black-Metal-EDM-Künstler Druon Antigon ist stolz, bekannt zu geben, dass sein neues Album mit dem Titel Het Donkere Volmaakte Al am 15. November über Consouling Sounds veröffentlicht wird. Het Donkere Volmaakte Al besteht aus sechs Tracks für über 41 Minuten musikalisches Erlebnis und ist ein Muss für alle, die Arcturus, Igorrr, Darkspace, Midnight Odyssey, Mare Cognitum, Aphex Twin, Lorn, Access To Arasaka und Venetian Snares lieben!

Einen Vorgeschmack auf das neue Werk gibt es nun mit dem Song Midas – hier streamen: https://tinyurl.com/yc6sk8pr

Mit Midas erreicht die klangliche Wut von Druon Antigon die entlegensten Winkel unseres inneren Kosmos. Der Song wird von einem unerbittlichen Blastbeat unterstützt, der in Kombination mit ätzenden Scream-Vocals, imposanten Melodien und Gitarren mit Post-Metal-Einschlag ein wirklich einzigartiges Erlebnis schafft. In Midas ist der Einsatz von Elektronik, wie so oft auf dem gesamten Album, ziemlich wichtig, sowohl um den Klangkosmos in neue Gebiete auszudehnen als auch um die Black-Metal-Wut gegen Ende des Songs wieder aufleben zu lassen.

Das neue Album Het Donkere Volmaakte Al (übersetzt „Das dunkle, perfekte Universum“ und „Das dunkle, perfekte Ganze“) soll das widerspiegeln, was jenseits unserer eigenen Blase atembarer Luft liegt. Weit, majestätisch und wunderschön. Gleichgültig, dunkel und unwirtlich. Ein perfektes und unveränderliches System, in dem die Menschheit nur ein zufälliger blinder Passagier ist. Ein Uhrwerk, dessen Funktionsweise und Ursprung noch immer weitgehend Gegenstand von Spekulationen sind. Hic sunt dracones.

Alle Musik und Texte von Lennart Janssen, mit Ausnahme von Gesang und Text bei Collapsing Black von Ronarg. Gemischt und gemastert von Lennart Janssen. Fotos von Sandra Mermans.

Anbei seht ihr das Artwork von Lennart Janssen, während die Tracklist von Het Donkere Volmaakte Al wie folgt lautet:

1. De Doler

2. Midas

3. Offer

4. All Paths Lead Inwards

5. Collapsing Black

6. Geen Begin Noch Einde, Enkel Verandering

