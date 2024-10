D-A-D – Speed Of Darkness

Artist: D-A-D

Herkunft: Kopenhagen, Dänemark

Album: Speed Of Darkness

Spiellänge: 53:54 Minuten

Genre: Hardrock

Release: 04.10.2024

Label: AFM Records

Links: https://www.d-a-d.dk

https://www.facebook.com/d.landafterdark/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Jesper Binzer

Bass – Stig Pedersen

Gitarre – Jacob Binzer

Schlagzeug – Laust Sonne

Tracklist:

God Prays To Man 1st, 2nd & 3rd The Ghost Speed Of Darkness Head Over Heels Live By Fire Crazy Wings Keep That MF Down Strange Terrain In My Hands Everything Is Gone Now Automatic Survival Waiting Is The Way I’m Still Here

Neben Volbeat ist D-A-D der wohl bekannteste Rockexport Dänemarks. D-A-D, ehemals Disneyland After Dark, wurden Anfang des Jahres 40 Jahre alt. Ihrem Geburtstag zu Ehren wurde im dänischen Nationalmuseum Kopenhagen die Ausstellung Denmark After Dark veranstaltet. Nun erscheint das 14. Studioalbum Speed Of Darkness in ihrem Jubiläumsjahr. Sozusagen von der Vergangenheit in die Zukunft, denn das letzte Album A Prayer For The Loud stammt bereits aus dem Jahr 2019.

Sage und schreibe 40 Songs schrieb das Quartett in der Zeit seit dem letzten Album. Die 14 besten davon schafften es auf das Doppelalbum, das von dem Jacob Hansen Studio in Ribe, sowie dem Grapehouse Studio in Kopenhagen aufgenommen wurde. Produzent des Albums ist der dreifach mit dem Danish Music Award ausgezeichnete Nikolaj „Nick“ Foss. 1992 bekam er die Auszeichnung zum ersten Mal mit dem D-A-D-Album Riskin‘ It All.

So sind alle Voraussetzungen für ein herausragendes Album gegeben. Aber die vierzehn Songs, wie sind sie denn nun? In erster Linie eines, und zwar gefühlvoll. Ein typisches Hardrockalbum ist es definitiv nicht geworden, aber das konnte man auch nicht erwarten. Die hauptsächlich im Midtempobereich vorgestellten Tracks sind allesamt hervorragend produziert und von einer hohen Qualität. Manche von ihnen, wie zum Beispiel 1st, 2nd & 3rd oder The Ghost stehen schon länger auf der Setliste und werden von den Fans gefeiert. Die Songs punkten mit knurrigen Gitarren-Parts, die Melodien sind eingängig und machen gute Laune. Die Binzer-Brüder zelebrieren ihren mittlerweile eigenen, gefunden Stil. Ihren Hardrock haben sie allerdings nicht komplett auf der Strecke gelassen, wie der Openener God Prays To Man beweist. Das live hervorragend funktionierende und harte 1st, 2nd & 3rd schließt sich an. Danach geht es eine Spur ruhiger zu. Das von vielen bevorzugte The Ghost überzeugt mich hauptsächlich durch die Bassläufe von Stig Pedersen. Im letzten gesehenen Konzert spielte er den Titel mit einem seiner verrückten Custom-Bässe. Der typische Zwei-Saiten-Bass wurde optisch vertauscht. Der Korpus hat die Form einer Stimmschraube, der Kopf hat die Form eines Corpus mitsamt Schlagbrett. Als Viertes folgt der Titelsong Speed Of Darkness des Albums. Auch hier ist das Tempo noch schön hochgehalten. Erst dann geht das Tempo dauerhaft runter. Die Songs sind zwar im typischen Binzer-Style, weisen überraschend aber auch deutlich hörbare Blues-Elemente auf. Alles in allem ein unterhaltsames Album, das für die Fans der Band ein Must-Have ist. Es hat keinen Überhit wie Sleeping My Day Away, das Potenzial für die Album-Charts hat es allemal.

Das Album erscheint digital natürlich auf allen bekannten Plattformen zum Download und Stream. Bei den physikalischen Ausgaben hat der geneigte Käufer die Qual der Wahl. Selbst bei der CD besteht Auswahlmöglichkeit zwischen Digipack oder Earbook mit Patch und Aufkleber. Die Vinyls gibt es in Standard-Schwarz sowie in limitierten blauen und weißen Doppel-LP-Ausgaben.

D-A-D befinden sich mit der neuen Setliste gerade auf Nordeuropa-Tour. Ab November sind die Dänen dann auch in Deutschland unterwegs.

22.10.2024 – NO – Trondheim

24.10.2024 – NO – Oslo

25.10.2024 – SE – Stockholm

26.10.2024 – SE – Göteborg

01.11.2024 – DK – Copenhagen

08.11.2024 – SE – Malmö

09.11.2024 – SE – Malmö

27.11.2024 – CH – Pratteln

28.11.2024 – DE – München

29.11.2024 – DE – Aschaffenburg

01.12.2024 – DE – Heidelberg

03.12.2024 – DE – Oberhausen

04.12.2024 – DE – Nürnberg

05.12.2024 – DE – Berlin

06.12.2024 – DE – Hannover

07.12.2024 – DE – Hamburg