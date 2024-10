Gore.: zeigen Video zu „Heaven Is Above Me“

Gore. – Sängerin Haley Roughton, Gitarrist Alex Reyes und Bassist Devin Birchfield – haben die A Bud That Never Blooms EP über Spinefarm veröffentlicht.

Die EP wurde von Miserable Productions produziert, wobei Ben McGuiness und Caleb Freihaut als Co-Produzenten fungieren. Gemischt wurde die EP von Cody Stewart.

Gore. wurden kürzlich von Revolver als „Band You Need To Know“ bezeichnet, und nun haben sie ihr Video zur neuen Single Heaven Is Above Me veröffentlicht. Der Song demonstriert gekonnt die Beherrschung der Leise-Laut-Dynamik der Band.

Das animierte Video gibt es hier:

„Dies war der erste Song, den Gore. je geschrieben haben“, sagt Roughton. „Er handelt von einer turbulenten, quälenden Eltern-Kind-Beziehung. Eine Beziehung, in der ein Elternteil jedem auf der Welt seine Liebe zu seinen Kindern erklärt, nur nicht zu den Kindern, von denen er spricht. Wo die Eltern um 5 Uhr morgens schreien und das ganze Haus in Flammen steht. Dieses Lied ist das letzte Lied von ABTNB. Es zeigt die Zerstörung der Widerstandskraft eines Kindes, unterstützt durch die anderen zwischenmenschlichen Geschichten, die in ABTNB erzählt werden. Jedes einzelne Lied verwandelt ein Kind weiter von der Unschuld zu Zynismus und Verbitterung.“

A Bud That Never Blooms EP Tracklist:

1. Pray

2. Doomsday

3. Babylon

4. Angels Like You

5. Heaven Is Above Me

