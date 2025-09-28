Eihwar: veröffentlichen ihre neue Single „Hugrheim“

Eihwar, die Enfant Terribles des Labels Season Of Mist, habe am 24.September ihre eigenständige Single Hugrheim veröffentlicht. Bekannt für ihre explosive Fusion aus nordischer Folklore und elektro-industriellem Chaos, setzt die Band ihren unkonventionellen Stil fort, der sich von der Ernsthaftigkeit vieler heidnischer Acts abhebt und wild, cartoonhaft sowie rituell ist.

Nach einem Sommer voller elektrisierender Festivalauftritte beim Wacken Open Air, Resurrection Fest und Midgardsblot, sowie ausgewählten Konzerten als Vorband für The Hu, präsentieren Eihwar einen Track, der sowohl ihre Mythologie vertieft als auch ihre trancegetriebene Energie steigert.

Der Begriff Hugrheim, der aus altnordischen Wurzeln stammt, könnte als das „Reich des Geistes“, des Gedächtnisses oder des Bewusstseins verstanden werden. In der von Asrunn und Mark gesponnenen Erzählung erscheinen ihre Seelen als reinkarnierte Essenzen, die menschliche Gefäße bewohnen und Fragmente ihrer früheren Existenz zurückrufen. Der Song kanalisiert diese Erinnerungen durch Kriegergeschrei, Hörner, rituelle Percussion und maschinengetriebenen Puls, wodurch die Band mit der heidnischen Folklore verwoben ist und gleichzeitig in ihr eigenes schamanisches und feierliches, tanzgetriebenes Terrain vordringt.

Das begleitende Video, das von Samuel Maurin inszeniert wurde, zeigt die Schauspieler Arya und Benoit Lala, während die digitale Kunst das Kostümdesign von Yaelle Ghyselink präsentiert. Seht euch das Video zu Hugrheim hier an:

Hugrheim hier streamen: https://orcd.co/eihwarhugrheim

Wie Eihwar selbst verkünden: „Over the past few years, our souls have gradually taken over the bodies of two human musicians. Through incarnation, we lost much of our memories. All that remains are images, emotions, and fragments from our previous existence, mixed in with the thoughts and memories of our human hosts. In this new song, we evoke the memories that gradually come back to us: memories of Hugrheim, the tenth world of Yggdrasil, hidden and unknown to men. This world is shaped by the Hugr, the spirit. In this realm dwell the invisible forces of the soul and consciousness. When our vessels perish here and our incarnation ends, we will return to Hugrheim. Still, we hope to remain here as long as possible this time, because nowadays the beer is fucking good, the rockstar life is pretty damn cool, and dental anesthesia actually exists.“

In den letzten 15 Jahren haben viele Bands die Welt der Pagan- und Nordischen Mythologie erkundet und dabei atmosphärische, akustische und rituelle Klänge mit großer Ernsthaftigkeit gesucht. Doch diesen Weg haben Eihwar nicht gewählt. Obwohl die Musiker von Eihwar Virtuosen ihrer traditionellen akustischen Instrumente sind, besteht ihr Ziel darin, Spaß zu bringen… und während ihrer Konzerte so viel Chaos wie möglich zu erzeugen, um die verrücktesten Trancezustände auf den Tanzflächen hervorzurufen. Sie präsentieren eine festliche und wütende Neo-Viking-Musik, deren urgewaltige Kraft auf technoiden Maschinen basiert, gemischt mit Trance-Gesang, schamanischen Trommeln und traditionellen nordischen Klängen. Elektronik ist für diese modernen Krieger ein „neuer Stahl“, kalt und kraftvoll.

