The Vintage Caravan: veröffentlichen Visualizer-Video zur neuen Single „Alone“

Die isländischen Prog-Rock-Vorreiter The Vintage Caravan haben zum Support ihres neuen, von der Kritik gefeierten Studioalbums Portals ein Visualizer-Video zu ihrer neuesten Single Alone veröffentlicht. Portals ist vor zwei Tagen über Napalm Records erschienen und zeigt das Trio, das erneut ein Zeugnis für ihren unermüdlich kreativen, modernen Ansatz des psychedelischen Retro-Rock-Sounds abliefert und die führende Position von The Vintage Caravan in der Szene festigt.

Melancholie trifft auf Kraft – Alone ist eine düstere, riffgetriebene Hymne, die gefühlvolle Vocals mit kraftvoller Rock-Energie der 70er Jahre verbindet und sowohl roh als auch zeitlos wirkt. Seht euch das Video hier an:

Gitarrist und Sänger Óskar Logi Águstsson erklärt: „Alone dates back to 2021 and it came together pretty quickly. I made a demo where I ad libbed a vocal melody and lyrics, a lot of which ended on the final version. The song was written during a strange time in my life, it deals with topics of being lonely in the company of people, spiralling down dark roads, dealing with my own faults and seeing the light at the end of the tunnel. After recording the demo I pretty much forgot about it until we were working on new material in 2024 and pretty late in that process I dug it up and it just immediately worked.“

Er fügt hinzu: „My favourite part of the song is the breakdown after the chorus which is the loneliest sounding thing we’ve made, the conversation between the guitar solo and bass lines which erupt in a fiery solo and final chorus which features such a great improvised moment between us three, which just happened unexpectedly in the moment that evening in Porto. The track features our good friend Tómas Jónsson on Hammond organ. We hope you enjoy the journey!“

Monuments, das vorherige Studioalbum von The Vintage Caravan, erreichte Platz 21 der deutschen Charts und markierte einen Meilenstein in ihrer Entwicklung. Neben ihren von der Kritik gefeierten Veröffentlichungen haben die elektrisierenden Live-Auftritte der Band das Publikum auf großen Festivals wie Wacken Open Air und Hellfest sowie auf internationalen Tourneen sowohl als Headliner als auch als Support für progressive Metal-Giganten wie Opeth begeistert. The Vintage Caravan werden die Veröffentlichung von Portals mit umfangreichen Headline-Tourneen in Festlandeuropa und dem Vereinigten Königreich feiern, die am Donnerstag, den 25. September, in Brüssel, Belgien, begonnen hat. Alle Tour Termine findet ihr hier.

The Vintage Caravan online:

https://www.facebook.com/vintagecaravan

https://www.instagram.com/thevintagecaravan/#