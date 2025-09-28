Royal Hunt: kündigen neue Single „Behind The Curtain“ an, die am 05.11. erscheint

Royal Hunt gibt mit Stolz die bevorstehende Veröffentlichung einer Doppel-CD Maxi-Single mit dem Titel Behind The Curtain bekannt – ein Projekt, das durch die überwältigende Unterstützung ihrer globalen Fangemeinde ins Leben gerufen wurde.

Nach der kürzlich durchgeführten Crowdfunding-Kampagne, die großen Erfolg (hier) verzeichnete, feiern Royal Hunt einen weiteren Meilenstein, der durch ihre Community möglich gemacht wurde. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Band auf die Hingabe ihrer Fans angewiesen ist, und erneut wurde sie mit massiver Unterstützung von Hörern aus der ganzen Welt belohnt.

Die Band äußert sich dazu: „Thanks to your incredible support, our recent crowdfunding campaign became a massive success and now we’re thrilled to announce the upcoming release of a double disc Maxi Single – Behind The Curtain. This is not the first time we’ve relied on the strength of our community, and once again we’ve been met with such a tremendous enthusiasm from fans all over the world. This release wouldn’t be possible without you. Your support has turned Behind The Curtain into something bigger and even more special than we imagined. Thank you for making this journey with us. Now get ready to hear it loud and proud! We can’t wait to share Behind The Curtain with you.“

Mehr Informationen zum neuen Release findet ihr hier.

