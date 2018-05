Eisregen: kündigen Split 7″ an

Eisregens neue EP namens Satan Liebt Dich wird am 8. Juni erscheinen. Auf der EP sind zwei Coversongs zu finden: Martin Schirenc covert Eisregens Mein Eichensarg und Eisregen covern For God Your Soul von Pungent Stench.

Diese zwei Songs werden nun ebenfalls am 8. Juni 2018 als Split 7″ erscheinen, streng limitiert auf 500 Stück.

Das Coverartwork der Split ist durch die Zusammenarbeit von Eisregens Yantit und Martin Schirenc von Schirenc Plays Pungent Stench entstanden.

Hier kann man die 7″ unter anderem bestellen:

Nuclear Blast – https://bit.ly/2x45p2S

EMP – https://bit.ly/2IHxLRG

Media Markt – https://bit.ly/2KKrTb5

Saturn – https://bit.ly/2GE9DOk

KKTH – https://bit.ly/2IDQKwD

Die Satan Liebt Dich EP, erhältlich als Digipak und vinyl LP, gibt es hier.



Eisregen – Satan Liebt Dich (EP)

1. Fahlmondmörder

2. Satan Liebt Dich

3. Onkel Fritze

4. Menschenmetzger Fritz (Transilvanian Beef Club)

5. For God Your Soul

6. Mein Eichensarg (Schirenc plays Eisregen)

7. 13 russische Krebsschweine

Pre-order » https://massacre.lnk.to/satanliebtdich

Eisregen live

08.06.2018 DE Tambach-Dietharz – Heudepot

28.-30.06.2018 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

04.-07.07.2018 DE Ballenstedt – Flugplatz Ballenstedt (Rockharz Festival)

23.-25.08.2018 DE Crispendorf – Wolfszeit Festival

http://fleischhaus.de

https://www.facebook.com/eisregen.official

