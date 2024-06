Eklipse: veröffentlichen Coverversion von „Unholy“ inkl. Videopremiere

Mit ihrer am 30.05.24 veröffentlichten Coverversion von Unholy (orig. von Sam Smith und Kim Petras) zeigen Eklipse, dass auch klassische Streichinstrumente eine verruchte Seite haben. Das betörende Zusammenspiel der klassischen Instrumente und die energetischen Backings ent-, oder sollte man sagen, verführen den Hörer in einen hitzigen, intensiven Traum aus dem man nicht so schnell wieder erwachen möchte.

Im Video präsentieren sich die Musikerinnen in unschuldigem weiß, doch wir wissen, Zurückhaltung war noch nie Charakterzug der Band. Und so entwickelt sich, was als nüchternes Fotoshooting geplant war, zu einer pulsierenden, sinnlichen Fantasie von vier selbstbestimmten Frauen, die sich nur von einer Sache die Show stehlen lassen: Einer weißen Violine, getränkt in Gold.

BIO

Eklipse ist eine mitreißende Streichquartett-Band mit kraftvoll-eleganten Live-Performances, Antrieb zum Tanz für jeden Besucher und wunderschön neugestalteten Song-Arrangements.

Die vier Musikerinnen Felicitas Fischbein, Maline Zickow (Violinen), Ida Luzie Philipp (Viola) sowie Linda Laukamp (Cello) lassen den Zuhörer glatt vergessen, dass man diese Instrumente eigentlich aus der klassischen Musik kennt. In ihrem klar wiedererkennbaren Rock-Look aus Schwarz- und Goldelementen kreierten sie EPs und Alben, die eine Sammlung aus Neuinterpretationen von Pop-, Rock-, Gothic- und Soundtrack-Themen darstellen.

Eklipse können dabei auf eine umfangreiche Historie zurückblicken: Von 2012 bis 2016, noch in alter Besetzung, entstanden bereits die ersten Platten und im Jahr 2019 formiert und definiert sich die Band neu als eigenständige kreative Einheit. Seitdem, bis heute, war die Band auch im Live-Bereich nicht untätig. Tourneen in Europa und den USA, u.a. mit Nightwish, Kamelot, The Dark Tenor, The Mission, Joachim Witt, Konzerte mit Unheilig, Versengold, Forced To Mode und Apotygma Berzerk haben Eklipse bereits bestritten.

Auch Festivals wie das M’era Luna, Wave-Gotik-Treffen, Nocturnal Culture Night, Online Musik Festival und das Amphi Festival und auch Events wie die Berliner Fashion Week haben sie bereits mit ihrer Musik verzaubern dürfen.

2020 präsentieren sie ihre neue Klangwelt zum ersten Mal auf ihrer EP In Portrait mit u.a. dem Billie Eilish Cover Bad Guy, welches bereits über 8,5 Mio. Aufrufe auf Spotify hat. 2021 folgte die EP Glow.

Untermalt von treibenden und atmosphärischen Rock- und Elektrobeats, bekommen Hits von Imagine Dragons, über Muse bis Britney Spears mit dem charakteristischen Eklipse-Sound neues Leben eingehaucht.

Wie vielseitig und zeitgemäß Violine, Viola und Cello klingen können, zeigen Eklipse nicht nur in ihren eindrucksvoll eigens arrangierten Covern, sondern auch in selbst geschrieben Songs, in denen zum ersten Mal bei Eklipse auch Gastsänger/innen die Songs veredeln.

Der erste Original-Track In This Life, wird 2021 von ihrer Cellistin Linda Laukamp und Malte Hoyer, bekannt aus der Band Versengold, gesungen. Es folgt 2022 die Veröffentlichung ihres nächsten Originaltracks: Not All Those Who Wander Are Lost zusammen mit der wundervollen Melissa Bonny von Ad Infinitum. Mit dem Song tauchen Eklipse tief in den Symphonic Metal ein und liefern, zusammen mit der Sängerin, ein bildgewaltiges Musikvideo ab.

2023 erscheint mit Break My Fall ebenfalls ein eigener Song, eine tief-emotionale Ballade, deren herzzerreißendes Streicher-Arrangement die ergreifende Stimme der anmutigen Sängerin Aeva Maurelle umrahmt.

Im Juli 2024 erscheint dann das neue Album Kaleidoscope, das alle zuletzt erschienenen Singles auf einem Tonträger vereint. Die enge kreative Zusammenarbeit mit dem Produzententeam Bengt Jaeschke und Benjamin Mundigler (Lord Of The Lost) in den Chameleon Studios in Hamburg schaffte ein Album außergewöhnlicher Klangwelten und wir freuen uns riesig, dieses nun der Welt zu präsentieren!

Eklipse online:

Instagram

Facebook