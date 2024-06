Oblivion’s Legacy, das neueste Werk der Band Ancient Settlers, präsentiert sich als ein beeindruckendes Kapitel in der Diskografie des Ensembles. Unter dem Label Scarlet Records veröffentlicht, kam das Album am 17.05.2024 auf den Markt. Mit der Single Stardust Odyssey bietet die Band ihren Fans einen faszinierenden Einblick in das, was sie musikalisch zu erwarten haben.