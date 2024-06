Never Back Down: entlarven mit „One By One“ feat. Half Me die Einsamkeit des Narzissten und eröffnen die Pre-Order für ihr neues Album

One By One zeigt allen toxischen Narzissten da draußen den Mittelfinger. Es geht um manipulative Personen, deren Geltungsdrang so raumgreifend und überdimensioniert ist, dass sie gefühlt sogar nachts Schatten werfen. Sie tun so, als wären sie dein Freund, solange es ihnen dienlich ist, interessieren sich aber eigentlich nur für sich selbst und sind kaum zu echter sozialer Interaktion fähig.

Die kraftvolle neue Single ist ein kurzer, wütender Song, der in einem Songwriting-Urlaub zum Anfang des Jahres geschrieben wurde. Um dem Chorus einen möglichst dreckigen und ‚angepissten‘ Ausdruck zu verleihen, gewannen Never Back Down Chris Zuehlke von der Hamburger Band Half Me für eine Kollaboration.

Zeitgleich zur neuen Single startet die Pre-Order für das programmatische neue Album Never Back Down, das am 9. August erscheint. Es wird physisch als CD, farbige Vinyl und in limitierter Auflage als Deluxe Version im Sportbeutel (mit Powerbank, „Glow in the dark“-Patch, Gitarren-Plektrum, Stickern und signierter Autogrammkarte) erhältlich sein.

Mit Album Nummer drei (Downfall, VÖ 2022) fand das ambitionierte Metalcore-Quintett aus NRW sich in seinem endgültigen Line-Up. Mit dem neuen, vierten Album verfeinern sie ihr Konzept und liefern zugleich die volle Breitseite. Als Never Back Down selbst betitelt strotzt der Langspieler über sämtliche elf Songs nur so vor ungebremster Energie. Jeder Titel ist eine neue Mischung aus kompromissloser Core-Härte und catchy Hooklines. Insgesamt laden sich Never Back Down dabei mit Hollow Front, Half Me, Cabal und ihren Labelmates Chaosbay vier illustre Gäste ein.

Mit großer Beharrlichkeit haben sich die jungen Musiker aus Nordrhein-Westfalen eine schon jetzt beachtliche Fanbase aufgebaut. Über die letzten Jahre spielten Never Back Down bereits über 250 Konzerte in Deutschland und im europäischen Umland, darunter auch Support Shows für nationale und internationale Künstler wie Our Mirage, Landmvrks, Imminence, Any Given Day, Lionheart, Make Them Suffer, Novelists, Emmure und Thy Art is Murder.

Live-Dates 2024:

21.06. Wien (AT) – Arena Wien (Anchorfest)

10.08. Krefeld – Schlachthof

06.09. Hannover – Subkultur

14.09. Hamburg – Headcrash

20.09. München – Backstage

21.09. Frankfurt – Nachtleben

27.09. Berlin – Badehaus

Never Back Down Line-Up:

Daniel Bisic – Gesang, Gitarre

Daryl Gora – Gesang

Philipp Kuppinger – Bass

Marvin Schattevoi – Gitarre

Andreas Brocks – Drums

