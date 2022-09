Emarosa: haben neue Single „Stay“ veröffentlicht

Gestern haben Emarosa ihren nächsten extravaganten Song Stay veröffentlicht. Der einprägsame, melodische Track fällt mit der Ankündigung ihres mit Spannung erwarteten Albums Sting zusammen, das am 27. Januar über Out of Line Music erscheinen wird. Das Album mit zehn Songs ist die erste Veröffentlichung der Band seit ihrem sehr erfolgreichen Debütalbum Peach Club, das der Band den Durchbruch bescherte und zu einer ausverkauften Tournee und einer prestigeträchtigen Platzierung in den Billboard Charts führte. Stay ist einer von vielen umwerfenden, tanzbaren Tracks, die einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was die Fans im Jahr 2023 erwarten dürfen.

Über die Single: „Stay wurde wirklich zu einer ‚Werde, was du hasst‘-Geschichte. Das Gefühl, zu wissen, dass etwas schlecht für dich ist, und du bist unschlüssig, aber irgendetwas stößt dich um. It’s such a dangerous hunger I can’t help‘, das schreit für mich nach Liebe/Hass und Leidenschaft. Du wirst gejagt, sie verwandelt dich, und du wirst der Jäger. Das ist eine sehr vampirische/Werwolf-Metapher. Das wäre großartig gewesen, wenn Twilight in den 80ern gewesen wäre.“ – Bradley Scott, Sänger von Emarosa

Über die Albumveröffentlichung: „Mit jedem Album übertreffen wir uns selbst. Sting ist da keine Ausnahme. Keine Vorbehalte, keine Hemmungen, diese Platte ist unapologetisch und trotzig selbstbewusst.“– Bradley Scott, Sänger von Emarosa

Emarosas neues Album Sting vorbestellen: https://emarosa.lnk.to/Sting

Bradley Scott (Gesang) und ER White (Gitarre) haben fast ein Jahrzehnt lang zusammengearbeitet, um die Vision der Gruppe musikalisch zu verändern und energetisch zu erneuern. Mit ihrem eingängigen, verträumten und überaus erfolgreichen Erfolgsalbum Peach Club, das bei seiner Veröffentlichung einen Spitzenplatz in den US-Billboard-Charts belegte und eine komplett ausverkaufte Tournee nach sich zog, wechselten sie von der härteren Seite der Rockszene an die Spitze der Alternative Musikwelt. Nach drei Jahren Arbeit, die darauf verwendet wurden sicherzustellen, dass ihr nächster Schritt zu ihrem unvergesslichen Meilenstein passt, ist die Band bereit, ihrem treuen Publikum einen Nachfolger zu präsentieren, der ihre Aufmerksamkeit verdient. Kombiniert man die Einflüsse von Pop, Synth-Wave, Alternative und 80er-Jahre-Hits, erhält man die kommenden Werke von Emarosa. Ihre modernern glamourösen Pop-Tracks Preach, Attention und Stay sind ein erster Vorgeschmack auf weitere neue Singles, die bald über Out of Line Music erscheinen werden.

Sting Tracklist:

1. Preach

2. Attention

3. Stay

4. Cinnamon

5. Forgiveness

6. INLA

7. Again

8. Woman

9. Rush

10. Danger

