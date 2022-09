Epica: kündigen „The Alchemy Project“ an & präsentieren Musikvideo zu ‚The Final Lullaby (feat. Shining)‘

Immer weiter, immer höher: In den 20 Jahren ihres Bestehens sind Epica nie vor Herausforderungen zurückgeschreckt, haben jeden Sturm überstanden und das Symphonic-Metal-Genre in Höhen getrieben, an die niemand je zu glauben gewagt hätte. Seit 2002 hat die Band um Metal-Weltstar Simone Simons und ihren langjährigen musikalischen Partner Mark Jansen acht hochinnovative und cineastische Alben veröffentlicht, ist mehrfach durch die ganze Welt getourt und hat für immer ihre Spuren als eine der produktivsten und meist bewunderten Erfolgsgeschichten in der Welt des Heavy Metal hinterlassen.

Mit The Alchemy Project, das am 11. November über Atomic Fire Records erscheint, setzen Epica einen weiteren Meilenstein im Jahr ihres 20. Bandjubiläums! Geschmückt mit einem hintersinnigen und überraschend humorvollen Artwork von Heilemania, nimmt das kommende Release mit auf eine Reise durch sieben außergewöhnliche neue Songs, die mit 13 internationalen Musikern geschrieben und performt wurden. Zusammen mit diesen ausgewählten Gästen – von Extremisten wie Fleshgod Apocalypse, Niilo Sevänen (Insomnium) und Björn ‚Speed‘ Strid (Soilwork) über melodische Meister wie Tommy Karevik (Kamelot), Keyboard-Legende Phil Lanzon (Uriah Heep) oder Roel van Helden (Powerwolf) bis hin zu einem einmaligen Song mit Simone Simons, Charlotte Wessels und Myrkur – haben sich Epica einmal mehr selbst übertroffen. Das Resultat ist eine EP, die weit über die bisherigen Genre-Grenzen der Band hinausgeht.

Der erste Track, den sie für diese EP-Zauberei schrieben, war The Final Lullaby, eine rasante, intensive Kollision zwischen Epica und dem Avantgarde-Rock der norwegischen Legenden Shining, garniert mit einem der größten Refrains, die man das ganze Jahr über hören wird. „Ich bin ein großer Bewunderer von Shining“, sagt Rob van der Loo. „Mit The Final Lullaby wollten wir ein Mash-Up zwischen Epica und Shining umsetzen. Also dachte ich mir ein paar Riffs aus, die ich als typisch für Shining erachtete, während die Band das genaue Gegenteil machte.“

Die 7 Tracks auf The Alchemy Project wurden zusammen mit den folgenden Künstlern geschrieben und performt:

1) The Great Tribulation feat. Fleshgod Apocalypse

2) Wake the World feat. Phil Lanzon (Uriah Heep) & Tommy Karevik (Kamelot)

3) The Final Lullaby feat. Shining

4) Sirens – Of Blood and Water feat. Charlotte Wessels & Myrkur

5) Death is not the End feat. Frank Schiphorst (MaYaN) & Björn „Speed“ Strid (Soilwork)

6) Human Devastation feat. Henri Sattler (God Dethroned), Sven de Caluwé (Aborted)

7) The Miner feat. Asim Searah (Damnation Plan), Niilo Sevänen (Insomnium), Roel van Helden (Powerwolf)

The Alchemy Project ist jetzt im Vorverkauf als Digipak CD, farbige LP oder digital erhältlich, schaut hier vorbei: https://afr.link/EpicaAlchemyPR

Außerdem haben Epica ihre Nordamerika Tour mit Sabaton gestartet und im Frühjahr sind sie auch in unseren Gefilden auf der Co-Headline-Tour mit Apocalyptica zu sehen. Tickets gibt es hier: www.epica.nl/tour

North America Tour

with Sabaton

15.09.22 | The Paramount Theater | Seattle, WA SOLD OUT!

16.09.22 | The Roseland Ballroom | Portland, OR

17.09.22 | The Roseland Ballroom | Portland, OR

19.09.22 | Revolution | Boise, ID

21.09.22 | The Fox Theater | Oakland, CA

23.09.22 | The Palladium | Los Angeles, CA

24.09.22 | Arizona Federal Theater | Phoenix, AZ

25.09.22 | Brooklyn Bowl | Las Vegas, NV

27.09.22 | The Complex | Salt Lake City, UT

28.09.22 | The Fillmore | Denver, CO

30.09.22 | Southside Ballroom | Dallas, TX

01.10.22 | Bayou Music Center | Houston, TX

03.10.22 | The Ryman Auditorium | Nashville, TN SOLD OUT!

04.10.22 | The Tabernacle | Atlanta, GA SOLD OUT!

06.10.22 | The Fillmore | Silver Spring, MD | SOLD OUT!

08.10.22 | ICON | Cincinnati, OH

10.10.22 | The Fillmore | Detroit, MI

11.10.22 | GLC Live at 20 Monroe | Grand Rapids, MI

13.10.22 | The Fillmore | Minneapolis, MN SOLD OUT!

15.10.22 | Aragon Ballroom | Chicago, IL

17.10.22 | Stage AE | Pittsburgh, PA

18.10.22 | The Fillmore | Philadelphia, PA

21.10.22 | MGM Music Hall | Boston, MA

22.10.22 | Place Bell Arena | Montreal, QC

23.10.22 | Hammerstein Ballroom | New York, NY

Ωmega Latin American Tour

19.11.22 | Audio | São Paulo, BR

20.11.22 | Ópera de Arame | Curitiba, BR

22.11.22 | Teatro Flores | Buenos Aires, AR

24.11.22 | Teatro Caupolicán | Santiago, CL

26.11.22 | El Teleférico | Quito, EC

27.11.22 | Centro de Convenciones Barranco | Lima, PE

29.11.22 | Museo De Arte Marte – San Salvador, El Salvador

02.12.22 | Hell and Heaven Festival | Toluca, Mexico

04.12.22 | Rock Al Parque| | Bogota, CL

Epic Apocalypse Tour 2023

with Apocalyptica + Wheel

18.01.23 | Compensa Concert Hall | Vilnius, LTU

19.01.23 | Arena Riga | Riga, LVA

20.01.23 | Saku Arena | Tallinn, EST

23.01.23 | Sentrum Scene | Oslo, NO

24.01.23 | Berns | Stockholm, SE

25.01.23 | Amager Bio | Copenhagen, DK

27.01.23 | AFAS | Amsterdam, NL

28.01.23 | Georg Elser Halle | Hamburg, DE

29.01.23 | AB | Brussels, BE

30.01.23 | O2 Academy | Bristol, UK

01.02.23 | Rock City | Nottingham, UK

02.02.23 | O2 Academy | Glasgow, UK

03.02.23 | Academy | Manchester, UK

04.02.23 | Roundhouse | London, UK

06.02.23 | Atelier | Luxemburg, LU

07.02.23 | Zenith | Paris, FR

08.02.23 | Le Bikini | Toulouse, FR

10.02.23 | Razzmatazz 1 | Barcelona, ES

11.02.23 | Gamma | Murcia, ES

12.02.23 | La Riviera | Madrid, ES

14.02.23 | Coliseum | Lisbon, PT

12.03.23 | Capitol | Hanover, DE

13.03.23 | Carlswerk Victoria | Cologne, DE

14.03.23 | Schlachthof | Wiesbaden, DE

15.03.23 | MHP Arena | Ludwigsburg, DE

17.03.23 | Komplex 457 | Zurich, CH

18.03.23 | Metropole | Lausanne, CH

19.03.23 | Fabrique | Milan, IT

20.03.23 | Tonhalle | Munich, DE

22.03.23 | Barba Negra | Budapest, HU

23.03.23 | Gasometer | Vienna, AT

24.03.23 | Hala Vodova | Brno, CZ

25.03.23 | Progresja | Warsaw, PL

27.03.23 | B90 | Gdansk, PL

28.03.23 | Columbiahalle | Berlin, DE

29.03.23 | Haus Auensee | Leipzig, DE

