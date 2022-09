Garagedays: veröffentlichen „God Of Rock“ vom Soundtrack „Metal Heroes And The Fate Of Rock“

Es beginnt mit:

„Metal Heroes – and the Fate of Rock

Du bist Taylor, ein Vollblut-Rocker und ein Vollidiot. Du führst ein erbärmliches Dasein in einer beschissenen Metropole, als der amtsmüde God Of Rock dich unerwartet zu seinem Nachfolger auswählt.“

Metal Heroes ist ein tolles Spielbuch und Garagedays haben den Titelsong und die Single des lautesten Spielbuchs der Welt geschrieben!

God Of Rock wurde auf allen relevanten digitalen Plattformen veröffentlicht.

Garagedays machen sich auf, die Speerspitze des Heavy Metal in Österreich zu werden. Dazu lässt man nichts unversucht, was bei den „Großen“ der Szene nicht unbeachtet bleibt. Die beiden letzten Alben wurden je eins von Flemming Rasmussen (Metallica) und Andy LaRocque (King Diamond) produziert

Line-Up:

Marco Kern – Vocals, Guitars

Dominik Eder – Bass

Rene Auer – Lead Guitars

Matthias Mai – Drums

