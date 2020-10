Garagedays: veröffentlichen erste Single samt Video vom neuen Album „Something Black“

Das österreichische Metal Quartett Garagedays veröffentlichen die erste Single Back In Line vom neuen Album Something Black (VÖ-Datum 13.11.2020) als Video und digitale Single.

Digital-Link: https://backl.ink/143047259

Damit startet auch der offizielle Vorverkauf für das Album: https://shop.el-puerto-records.com/de/tontraeger/cd/53/garagedays-something-black?c=61

Für das Video zum Opener des von Andy LaRocque (King Diamond) mitproduzierten Albums war René Koessler verantwortlich.

Und es wird nicht das einzige Video zum Album bleiben!

Something Black Tracklist:

01 Back In Line

02 Something Black

03 And Again

04 I Be There (For You)

05 Out Of Control

06 My Own Way

07 The Calling

08 To My Soul

09 New Home

10 Walking Dead

Garagedays sind:

Marco Kern – Vocals, Guitars

Dominik Eder – Bass

Rene Auer – Lead Guitars

Matthias Mai – Drums

Mehr Info:

http://www.garagedays.at/

https://www.facebook.com/garagedays