Garagedays: zweites Video vom kommenden Album „Something Black“

Das österreichische Metal Quartett Garagedays veröffentlicht die zweite Single To My Soul vom neuen Album Something Black als Video und digitale Single.

Digital-Link: https://backl.ink/143062094

Mit diesem Track beweisen die Österreicher, dass sie nicht nur „Full Power“ die Heavy Keule schwingen können, sondern eben auch mal „unter die Haut“ gehen, was das großartige Video verdeutlicht!

Filmed and directed by Mike Kern http://www.chilly.at/

Marionettenspiel: Prof. Walter Knapp

Vorverkauf für das Album: https://shop.el-puerto-records.com/de/tontraeger/cd/53/garagedays-something-black?c=61

Something Black Tracklist :

01 Back In Line

02 Something Black

03 And Again

04 I Be There (For You)

05 Out Of Control

06 My Own Way

07 The Calling

08 To My Soul

09 New Home

10 Walking Dead

Garagedays sind:

Marco Kern – Vocals, Guitars

Dominik Eder – Bass

Rene Auer – Lead Guitars

Matthias Mai – Drums

Mehr Info:

http://www.garagedays.at/

https://www.facebook.com/garagedays