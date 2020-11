Hewolf: haben das Video ‚Nothing Is Over‘ veröffentlicht

Die große Zeit ist gekommen! Das US-Power-Trio Hewolf hat Iron Survivor 2: Original Motion Picture Soundtrack EP veröffentlicht, eine schmutzige und dunkle Mischung aus Sleaze/Metal! Um das Ereignis zu feiern, veröffentlichte die Band das neue Video zum Song Nothing Is Over:

Das Video ruft altes Archivmaterial ab, um sich gegen den amerikanischen Traum zu wehren. Mit Fitness als Metapher erzählen Hewolf vom Scheitern einer Gesellschaft, die auf Selbstverbesserung beruht. Failure scheint das Schlüsselwort des Films Iron Survivor 2: Rock Always Wins zu sein, dessen Soundtrack die EP ist. Ein unveröffentlichter Film, der die Geschichte von Danny Laredo und seine Niederlagen bei Schere, Stein, Papier-Turnieren erzählt. In Bezug auf die Hauptfigur und das Gleichnis seiner Existenz kommentierte der Sänger und Bassist Paul Burnette:

“Wir haben versucht, eine Umgebung um den besiegten Helden und die Weisheit eines prophetischen Lehrers zu schaffen. Wir hatten gehofft, den Moment des Relaunchs festzuhalten, angefangen vom tiefsten Punkt bis nach oben, um alles auf Ihre Weise herauszufordern.”

Iron Survivor 2: Original Motion Picture Soundtrack ist auf Bandcamp (https://bit.ly/2J5eY83) und in den wichtigsten digitalen Läden verfügbar. Die EP wurde von Thomas ‚Rusty‘ Scott im Ward Recording Studio aufgenommen und gemischt. Mastering von Allen Bergendahl. Artwork durch Paul Burnette.

Die EP ist auf folgenden Plattformen verfügbar:

Bandcamp: https://bit.ly/2J5eY83

Apple: https://apple.co/3eaFgkL

Amazon: https://amzn.to/35FRQ7Y

Soundcloud: https://bit.ly/2HCMItk

Tracklist:

1. Grip It

2. Go All The Way

3. Dirty Pretty Things

4. In Too Deep

5. Nothing Is Over

6. Iron Survivor Theme

Line-Up:

Paul Burnette – Gesang, Bass

Johnny Throckmorton – Gitarren

Erik Josephson – Schlagzeug

Hewolf online:

Facebook: https://www.facebook.com/hewolfofficial

Instagram: https://www.instagram.com/hewolfofficial

Twitter: https://twitter.com/Hewolfofficial

Bandcamp: https://hewolf3.bandcamp.com