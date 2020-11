Eleine: präsentieren die dritte Single aus dem Album „Dancing In Hell“

Eleine sind zurück und laden Euch in die Hölle ein!

Vorher gibt´s aber das nächste Video. Dancing In Hell ist der Titeltrack des neuen Albums.

Dancing In Hell erscheint am 27.11.2020 über Black Lodge als CD, LP, Kassette und Boxset, sowie digital.

Die Band zeigt sich um einiges düsterer und heavier, behält aber ihren verführerischen Signatur-Sound immer im Auge.

Die Symphonic-Metal-Schublade wird der Band inzwischen zu klein.

So vielseitig und episch klang die Band noch nie. Dancing In Hell erzählt Geschichten über innere Dämonen, über Stärke und über Verlust, voller Kraft und Leidenschaft.

Frontfrau Madeleine „Eleine“ Liljestam agiert dabei mitreißender denn je.

Dancing In Hell wird in zwei Artwork-Versionen erscheinen: Einmal vollfarbig und einmal in Schwarzweiß.

Letztere Fassung hat sich die Band besonders als kleine Hommage an den klassischen Dark Metal vorgenommen.

Das limitierte Boxset klotzt mit sämtlichen Albumformaten (also Vinyl, Kassette und CD), einer exklusiven Dancing In Hell-Flagge und einem ebenfalls nur hier erhältlichen Patch.

Auch diese Collector´s Edition gibt es in bunt und schwarzweiß.

Lasst Euch begeistern!

Hört Dancing In Hell, und bestellt das Album vor: https://orcd.co/dancing-in-hell-single

Dancing In Hell Tracklist:

01. Enemies

02. Dancing In Hell

03. Ava Of Death

04. Crawl From The Ashes

05. As I Breathe

06. Memoriam

07. Where Your Rotting Corpse Lie

08. All Shall Burn

09. Die From Within

10. The World We Knew

11. Die From Within – Symphonic Version

www.eleine.com

www.facebook.com/eleineofficial

https://open.spotify.com/artist/2L2rV1gDa17HwFcFCWBIAx?si=P6onQ5v_TayjWFD-FPl5SA