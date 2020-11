SkyEye: unterschreiben weltweiten Deal mit Reaper Entertainment

Reaper Entertainment sind stolz, das Signing des slowenischen Heavy-Metal-Wunders SkyEye verkünden zu können.

Die Band hat einen weltweiten Deal unterzeichnet und wird ihr neues Studioalbum im Sommer 2021 veröffentlichen.

Letzte Woche präsentierte die Band ihre erste digitale Single Constellation. Der Song ist ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das offizielle Musikvideo zum Song gibt es hier:

Einzigartiger und kraftvoller Gesang kombiniert mit rohen und melodischen Gitarrenriffs geben der Band ihren charakteristischen Heavy Metal-Sound, der an andere wichtige Vertreter dieses Genres erinnert, wie Iron Maiden, Saxon oder Judas Priest.

Die Band erklärt:

„Wir sind begeistert und aufgeregt darüber, einen weltweiten Plattenvertrag mit Reaper Entertainment Europe zu unterzeichnen. Im Moment geben wir unserem zweiten Album den letzten Schliff, das noch aggressiver, dynamischer und kraftvoller sein wird als unser Debütalbum Digital God, das die slowenische Metal-Szene im Sturm eroberte. Die Unterzeichnung eines Plattenvertrags war der nächste logische Schritt für uns. Mit Reaper haben wir nun eine junge und vielversprechende Plattenfirma mit einer klaren Vision für unsere Band. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit mit Reaper Entertainment die Band auf ein neues Niveau heben und unsere Musik den Metalfans auf der ganzen Welt näher bringen wird. Wir können nicht darauf warten, dass es losgeht, denn für SkyEye gibt es keine Hindernisse, sondern nur Herausforderungen“.

Flori Milz erklärt:

„Wir sind sehr glücklich, dass SkyEye nun Teil der Reaper-Familie sind. Ich habe die Online-Show der Band auf dem diesjährigen EMFA-Streaming-Festival gesehen und mich in ihre Musik verliebt. Oldschool Heavy Metal, der mich an die alten Iron Maiden-Tage erinnerte. Von diesem Moment an wollte ich die Band auf unserem Label haben. Und hier sind wir nun…“

Über SkyEye:

Die slowenische Heavy Metal-Band SkyEye wurde 2014 von der Gitarristin Grega Stalowsky, dem Bassisten Primož Lovšin und dem Sänger Jan Leščanec gegründet. Die aktuelle Besetzung von SkyEye entstand 2016, als der Gitarrist Marko Kavčnik und der Schlagzeuger Jurij Nograšek der Band beitraten. Einzigartiger und kraftvoller Gesang, kombiniert mit rauen und melodischen Gitarrenriffs, geben der Band ihren charakteristischen Heavy Metal-Sound, der an andere wichtige Vertreter des Genres wie Iron Maiden, Saxon oder Judas Priest erinnert. Die Band gab ihr Debüt im Juni 2017 und brachte nur vier Monate später ihre erste EP mit dem Titel Run For Your Life heraus. Die überwältigend positive Resonanz und die starke Unterstützung bei ihren Auftritten trieben die SkyEye zurück ins Studio, um ihr Debütalbum Digital God aufzunehmen, das am 9. November 2018 veröffentlicht wurde.

SkyEye online:

Offizielle Seite: http://www.skyeyeband.com

Facebook: https://www.facebook.com/SkyEyeBand/

Instagram: https://www.instagram.com/skyeyeband/