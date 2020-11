In Extremo: veröffentlichen Extended Version von „Kompass Zur Sonne“ am 27.11.

Die Berliner Formation In Extremo bringt am 27.11.20 via Universal Music eine neue, erweitere Ausgabe ihres Erfolgsalbums Kompass Zur Sonne heraus. Das insgesamt 13. Studioalbum der Mittelalter-Rock-Band enterte bei seiner Erstveröffentlichung im Mai auf Anhieb Platz 1 der deutschen Album-Charts. Die ein rundes halbes Jahr später erscheinende Extended 2CD Edition wartet gleich mit mehreren Überraschungen auf.

Neben den 14 Songs der ursprünglichen Deluxe- und LP-Ausgabe vom Mai wird mit dem wunderbar brachialen Rockstück Ewig Sein ein völlig neuer Song präsentiert. Von Wer Kann Segeln Ohne Wind gibt es zusätzlich eine Variante ohne den Vokalbeitrag von Johan Hegg (Amon Amarth), und bei der ergreifenden Klavier-Version von Schenk Nochmal Ein greift niemand geringeres als Götz Alsmann in die Tasten.

Darüber hinaus wird von Schenk Nochmal Ein am 11.12.20 eine Maxi-CD-Single im Digipack sowie eine streng auf 1.000 Stück limitierte 10inch-Vinyl in translucent-sonnengelbem Vinyl aufgelegt. Das Tracklisting beider Tonträger enthält neben der Album-Version und dem Radio Edit auch die Klavier-Version mit Götz Alsmann und on top zwei völlig neue und anderweitig nicht erhältliche Cover des Songs: Schenk Nochmal Ein vom Chor Scala & Kolacny Brothers und den In Extremo-Klassiker Liam von den Mittelalter-Kollegen der Band Faun. Diese Songs werden nicht digital veröffentlicht und erscheinen nur physisch auf der Maxi CD & 10“ Vinyl!

Die größte Freude dürfte den Fans aber die Bonus-CD bereiten, denn sie enthält den kompletten In Extremo-Auftritt beim Wacken World Wide-Festival, das Ende Juli, Anfang August 2020 wegen der Corona-Pandemie online als Live-Stream über die Bühne gehen musste. Auch wenn kein Publikum dabei sein durfte, die Band legte einen begeisternden Gig hin.

Erwähnt werden muss hier unbedingt auch noch, dass das ganze Projekt absolut klimaneutral produziert wird. Band und Label unterstützen damit die Aktion Junge Riesen, bei der es um die „Umwandlung von der Monokultur Kiefernwald zum klimastabilen Laubmischwald“ geht!

Pre-Orders für die Kompass Zur Sonne – Extended 2CD Edition sowie für die Maxi-CD- und 10inch-Vinyl-Ausgaben von Schenk Nochmal Ein sind ab heute möglich unter:

Neue 2CD Extended Edition vom #1 Album Kompass Zur Sonne – ab dem 27.11.

►Hier bestellen: https://umg.lnk.to/KompassZurSonneExtended

Single Schenk Nochmal Ein – ab dem 11.12.

► Hier bestellen: https://umg.lnk.to/Schenknochmalein

In Extremo – Kompass Zur Sonne (Extended Edition)

CD 1

01 Troja

02 Kompass Zur Sonne

03 Lügenpack

04 Gogiya Feat. Russkaja

05 Salva Nos

06 Schenk Nochmal Ein

07 Saigon Und Bagdad

08 Narrenschiff

09 Wer Kann Segeln Ohne Wind Feat. Amon Amarth

10 Reiht Euch Ein Ihr Lumpen

11 Biersegen

12 Wintermärchen

13 7 Brüder

14 Saigon Und Bagdad (Club Mix)

15 Ewig Sein

16 Wer Kann Segeln Ohne Wind (Deutsche Version)

17 Schenk Nochmal Ein Feat. Götz Alsmann

CD 2 Wacken World Wide (2020)

01 Intro

02 Mein Rasend Herz

03 Feuertaufe

04 Störtebeker

05 Kompass Zur Sonne

06 Troja

07 Unsichtbar

08 Frei Zu Sein

09 Vollmond

10 Merseburger Zaubersprüche Ii

11 Liam

12 Quid Pro Quo

13 Moonshiner

14 Sternhagelvoll

15 Pikse Palve

In Extremo – Kompass Zur Sonne-Tour 21

präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Guitar, Piranha und Start Magazin

18.02.21 CH-Zürich Komplex 457

19.02.21 Stuttgart Porsche Arena

20.02.21 Erfurt Thüringenhalle

25.02.21 A-Wien Gasometer

26.02.21 Dresden Alter Schlachthof

27.02.21 Berlin Columbiahalle

05.03.21 Bremen Pier 2

06.03.21 Hannover Swiss Life Hall

19.03.21 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof

20.03.21 Leipzig Haus Auensee

25.03.21 Hamburg Docks

26.03.21 Bielefeld Lokschuppen

27.03.21 Köln Palladium

07.04.21 München Zenith

08.04.21 Saarbrücken Saarlandhalle

Veranstalter: Stereo-Propaganda GmbH

Tickets unter www.inextremo.de

25 Wahre Jahre – Carpe Noctem – Burgentour

präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Guitar, Piranha und Start Magazin

19.06.21 Leinefelde- Worbis Burg Scharfenstein

02.07.21 CH-Augst – Augusta Raurica

23.07.21 Esslingen – Burg Esslingen ausverkauft

18.09.21 Satzvey – Burg Satzvey ausverkauft

Veranstalter: Stereopropaganda Bonn

https://www.inextremo.de

https://www.facebook.com/officialinextremo

https://www.instagram.com/inextremo_official/