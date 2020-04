Embrace The Eclipse: Veröffentlichen Debütsingle „End Of Time“

Schon seit dem Jahr 2012 sorgen Embrace The Eclipse im schönen Schwabenland für mächtig Unruhe. Die gab es auch innerhalb der Band, aber nachdem sowohl ein neuer Gitarrist als auch ein neuer Sänger an Bord gekommen waren, gingen die Jungs gleich an die Arbeiten für die EP Decay. Jetzt haben sie ihre Debütsingle End Of Time präsentiert, die von Sick Of Sound in München gemixt und gemastert wurde.

Das Elfi ultrafiese Growls liefern kann, hat er ja schon bei Loss Of Charity bewiesen. Die haben sich leider im Mai letzten Jahres aufgelöst, aber so bleibt Elfi der Szene doch noch erhalten. Und auch die Instrumentenfraktion bevorzugt eher die tiefen Töne, Rori hat seine Gitarre so tief gestimmt, dass es eigentlich keinen Bass mehr bräuchte 😀

Im Downtempo kommt End Of Time daher, aber Elfi hat mir versichert, dass auf der EP Decay auch ordentlich Gas gegeben werden soll. Man darf also gespannt sein.

Hier noch einmal alle wichtigen Informationen:

Artist: Embrace The Eclipse

Herkunft: Stuttgart und Ludwigsburg, Deutschland

Single: End Of Time

Genre: Deathcore

Release: 16.04.2020

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/embracetheeclipse/

Bandmitglieder:

Gesang – Elfi

Gitarre – Rori

Bassgitarre – Marcel

Schlagzeug – Mario