Encephalon: veröffentlichen am 03.06. ihr neues Album via Artoffact Records – erste Single online

Das vierte Album ist immer das Schwierigste. Encephalon, der Kult-Industrial-Act aus Ottawa, veröffentlicht am 03.06.2022 Echoes, das erste Album der Band seit We Only Love You When You’re Dead aus dem Jahr 2017, exklusiv auf Artoffact Records.

Encephalon beginnen mit ihrer ersten Single seit fünf Jahren und veröffentlichen Someone Else’s Dream, einen clubfreundlichen Industrial-Track mit Vocals im Stil der Mitte der 2000er, eingängigen Refrains und dystopischen Texten im Stil von Front Line Assembly. Die Single schlägt einen erhebenderen, weniger aggressiven Ton an als die bisherigen Outputs der Band, schafft es aber, in dem knallharten Modus, den Encephalon-Fans erwarten, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Die Single ist auf Spotify und Bandcamp erhältlich.

Echoes wird am 03.06. als limitierte Deluxe-Doppel-CD mit dem Bonusalbum Surfacer veröffentlicht, das frühe Demos und Outtakes enthält.

Encephalon wurden 2005 in Ottawa, Kanada, von Alis Alias, Matt Gifford und Sam Mainer gegründet und veröffentlichten eine Reihe von Demos, bevor sie die Aufmerksamkeit von Plattenfirmen auf sich zogen, insbesondere das deutsche Label Dependent (das den ersten kommerziell erhältlichen Track der Band herausbrachte) und Artoffact Records, die das Debüt der Band, The Transhuman Condition, veröffentlichten. Diese Platte wurde auf dem Musikblog I Die: You Die zum Album des Jahres gekürt, wobei man feststellte, dass Encephalon „den meisten ihrer Kollegen weit voraus“ sind. Im Laufe eines Jahrzehnts hat das in Ottawa ansässige Trio drei erfolgreiche Alben veröffentlicht und sich dabei den Ruf erworben, konsequent nach vorn zu blicken.

Echoes Tracklist:

1. The Trial

2. Someone Else’s Dream 03:12

3. The War

4. The Same Wound

5. Deader Without You

6. Emulations

7. My Heart Will Not Go On

8. Slime Never Dies

9. Beyond My Circuitry

10. Braindead in VR

11. Echoes

www.encephalon.ca

www.facebook.com/encephalon.ca