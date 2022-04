Serenity: Symphonic Power Alliance Tourstart

Kurz nach Veröffentlichung der neuen Single, In The Name Of Scotland, starten Serenity am 6. April in München ihre mit Spannung erwartete Symphonic Power Alliance Tour.

Verpass nicht die Chance, Serenity live zu erleben. Mit an Bord sind zudem die Label-Kollegen Victorius und Dragony sowie Masters Of Ceremony.

Symphonic Power Alliance 2022

mit Victorius, Dragony & Masters Of Ceremony

06.04.22 DE – München / Backstage Club

07.04.22 DE – Nürnberg / Der Hirsch

08.04.22 DE – Weinheim / Café Central

09.04.22 DE – Essen / Turock

10.04.22 NL – Haarlem / Patronaat

11.04.22 DE – Osnabrück / Bastard Club

12.04.22 NL – Enschede / Metropool

13.04.22 BE – Aarschot / De Klinker

14.04.22 DE – Rüsselsheim / Das Rind

15.04.22 CH – Luzern / Konzerthaus Schüür

16.04.22 AT – Wörgl / Komma Wörgl Veranstaltungszentrum

Serenity Line-Up:

Georg Neuhauser – Lead Vocals, Backing Vocals

Fabio D’Amore – Bass, Guitar, Vocals

Andreas Schipflinger – Drums, Vocals

Chris Hermsdörfer – Electric, Acoustic & Classical Guitars, Vocals, Growls

Serenity online:

https://www.facebook.com/serenityaustria

https://www.serenity-band.com/