Devil’s Train: unterschreiben bei ROAR und kündigen drittes Album an

Das teuflische Dampfross hat wieder Fahrt aufgenommen und brettert, gut geschmiert, geölt und vorgeheizt heißen und aufregenden Zeiten entgegen …

Devil’s Train are back!

Passend zum 10-jährigen Bandjubiläum und zwei äußerst erfolgreiche Alben später geht die europäische Antwort auf Black Label Society, The Dead Daisies, Black Stone Cherry und Co. mit einem neuen Hammer-Longplayer an den Start. Sänger und Mastermind RD Liapakis (Mystic Prophecy, Steel Prophet) hat sich mit Drum-Monster Jörg Michael (ex-Saxon / Stratovarius / Axel Rudi Pell / Running Wild…), Tiefton-Legende Jens Becker (Grave Digger, ex-Running Wild / ex-X-Wild) und dem Saitenhexer Dan Baune (Lost Sanctuary, ex-Monument) namhaftes und kompetentes Zugpersonal an Bord geholt, das man getrost als Supergroup bezeichnen darf und die mit Ashes & Bones ein ehrliches, dreckiges und mit einem ordentlichen Schuss Sexappeal angereichertes Stück Southern Heavy Rock abliefert. Das Album glänzt mit einer zeitgemäß fetten Produktion, ohne dabei die gute alte Hard-Rock-Attitüde außer Acht zu lassen. Die Liebe zur Tradition, zum Blues und zum Rock’n’Roll ist bei jeder Note hör- und spürbar, und die Männer setzen das mit einer spielerischen Leichtigkeit, einer ordentlichen Prise Metal und ohne den typisch aufgesetzten Retro-Schnickschnack um. Devil’s Train sind knallhart, Devil’s Train machen ihr Ding und Devil’s Train sind absolut authentisch!

Für Fans von: Black Label Society, Whitesnake, Black Stone Cherry, The Dead Daisies und Alter Bridge.

Ashes & Bones erscheint am 24.06.2022 als Tri-Folder-Digipak-CD, Weiß/Schwarz-Splatter-Vinyl (limitiert auf 300 Stück), Grau/Schwarz-Marbled-Vinyl (300 Stück), Solid-Silver-Vinyl (300 Stück) und als digitaler Stream und Download.

Zudem wird es ein auf 300 Stück limitiertes „Collector’s laser engraved metallic boxset“ geben, das Folgendes enthält: Digipak-CD, Guitar-Keychain/Flaschenöffner, Patch, Tote-Bag und signierte Autogrammkarte!

Hier könnt Ihr das Album vorbestellen: https://bit.ly/devils_train_ashes_and_bones

Ashes & Bones Tracklist:

1. The Devil & The Blues

2. Girl Of South Dakota

3. Rising On Fire

4. You Promised Me Love

5. Ashes & Bones

6. More

7. In The Heat Of The Night

8. Smell Sex Tonight

9. Rock & Roll Voodoo Child

10. Hold The Line

11. Man With A Gun

12. Word Up (Cameo Cover)

Devil’s Train sind:

R.D. Liapakis – Vox

Dan Baune – Guitars

Jens Becker – Bass

Jörg Michael – Drums

www.facebook.com/devilstrain