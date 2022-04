Circle Of Silence: Gründungsmitglied und Bassist verstorben

Mit schwerem Herzen muss Massacre Records folgende Nachricht teilen: Circle Of Silence Gründungsmitglied und Bassist Björn ist von uns gegangen.

Die Band hat folgendes Statement veröffentlicht:

„Mit tiefem Bedauern müssen wir bekanntgeben, dass unser lieber Freund, Gründungsmitglied und Bassist von Circle Of Silence, Björn, gestern verstorben ist. In 16 Jahren als Bandmitglieder und noch länger als Freunde haben wir so viele tolle Erinnerungen miteinander geteilt, die wir alle mit einem Lächeln in Erinnerung behalten und nie vergessen werden.

Wir sagen einfach Danke für die tolle Zeit, die wir zusammen hatten!

Björn war eine der treibenden Kräfte von Circle Of Silence, ohne ihn wäre die Band nicht die Band, die sie in den letzten 16 Jahren war. Es ging nicht nur um das Schreiben von Songs, er hat auch einen Großteil der Hintergrundarbeit mit voller Leidenschaft erledigt. Er war auch der Hort des Friedens in unserer Band. Wir werden deine Persönlichkeit, deine starke Stimme und deine Basslinien vermissen! In tiefer Dankbarkeit, deine Band!

Walk Through Hell ist Björns Lebensalbum, mit vielen persönlichen und motivierenden Texten. Seine Intention war es, auch in schweren Zeiten positiv zu bleiben und niemals aufzugeben. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es um die Gesundheit oder andere Themen geht. Für ihn war es sehr wichtig, dass die Fans ein positives Gefühl haben, wenn sie seine Texte hören.“

Massacre Records möchte Björns Familie und Freunden in dieser schmerzlichen und schwierigen Zeit ihr Beileid und tiefes Mitgefühl aussprechen und bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Dem schließen wir von Time For Metal uns natürlich an. R. I. P. Björn

http://www.circle-of-silence.com

https://www.facebook.com/circleofsilence