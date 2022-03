Circle Of Silence: veröffentlichen neue Single und Lyric Video

Das Power Metal Fünfergespann Circle Of Silence meldet sich mit einem neuen Album namens Walk Through Hell zurück, das am 27.05.2022 bei Massacre Records erscheinen wird.

Jetzt hat die Band At War With Yourself veröffentlicht, die erste Single vom kommenden Album!

Zum Song gibt es auch ein Lyric Video, das man sich hier ansehen kann:

Ferner kann man das Album hier bereits vorbestellen » https://lnk.to/walkthroughhell

Walk Through Hell wird als CD Digipack, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: