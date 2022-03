Rage Against Racism Open Air Festival 2022: findet am 17.06. und 18.06. statt

Nachdem die „Umsonst und Draußen“ Veranstaltung die letzten zwei Jahre aus bekannten Gründen abgesagt werden musste, geht’s um Juni wieder los. Die Veranstalter konnten Flotsam & Jetsam und Borknagar als Headliner für die jeweiligen Abende gewinnen.

Wann? When?

Freitag, 17.06.2022 (Friday, June, 17th, 2022) von/from 16:00 Uhr bis/to 22:00 Uhr

Samstag, 18.06.2022 (Saturday, June, 18th, 2022) von/from 12:00 Uhr bis/to 23:00 Uhr

Wo? Where?

Städtisches Kinder- und Jugendzentrum

Die Mühle

Clarenbachstraße 14

47229 Duisburg

Running Order 2022

Freitag, 17.06.2022

20:35 Uhr – 22:00 Uhr Flotsam & Jetsam

19:10 Uhr – 20:15 Uhr Cypecore

18:10 Uhr – 18:50 Uhr Aeverium

17:20 Uhr – 17:50 Uhr Sic Zone

16:30 Uhr – 17:00 Uhr Harkon

16:00 Uhr Doors

Samstag, 18.06.2022

21:30 Uhr – 23.00 Uhr Borknagar

20:00 Uhr – 21:10 Uhr Visions Of Atlantis

18:50 Uhr – 19:40 Uhr The Other

17:40 Uhr – 18:30 Uhr Fallbrawl

16:30 Uhr – 17:20 Uhr Ignition

15:30 Uhr – 16:10 Uhr Tragedy Of Mine

14:40 Uhr – 15:10 Uhr Ghosther

13:50 Uhr – 14:20 Uhr Shuulak

13:00 Uhr – 13:30 Uhr tba.

12.30 Uhr – 12.50 Uhr Musikcorps Hohenbudberg

12:00 Uhr Doors

https://www.facebook.com/rarfestival/

www.rarfestival.de