Sic Zone: großer Wechsel im Line-Up und Ankündigung zum neuen Release

Die Pandemie ist auch an der Kölner Extreme Metal Band Sic Zone nicht spurlos vorbeigegangen. Sie führte beim Kölner Thrash Groove-Monster zu einem großen Wechsel im Line-Up.

Mastermind PY (Gesang, Gitarre) hierzu: „Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu dürfen, dass wir wieder in voller Stärke da sind und bin dankbar, dass ich euch Henner (Git), Till (Bass) und Saw (Keys) vorstellen darf. Die Pandemie hat vieles verändert und auch an uns ist es nicht spurlos vorbeigegangen. Ich bin jetzt wieder froh, dass es weitergeht und bin dankbar, mit so tollen Menschen wieder zusammenzuarbeiten.“

Die aktuelle Besetzung von Sic Zone ist nun:

Gesang, Gitarre – PY

Gitarre – Henner

Bass, Hintergrundgesang – Till

Keyboards, Percussion – Saw

Schlagzeug – Dalibor

Neben dem Line-Up Wechsel hat die Band auch einen neuen CD-Release zu verkünden. Der Releasetermin steht noch nicht fest, wird jedoch für Anfang 2022 angepeilt. Der Titel der Veröffentlichung steht bereits. Rethink wird sich das neue Baby von Sic Zone nennen.

PY äußert sich auch zum neuen Album: „Auf Rethink sind wir ganz neue Wege gegangen und haben viel experimentiert, mit Synthesizer und neuen Effekten für Gitarren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Musikalisch ist es ein ausgewogener Mix aus „wirklich heftigem Metal“ bis hin zu fast Depri-Rock – es gibt keine Grenzen auf dieser Platte.”

Live könnt ihr Sic Zone in nächster Zeit auf folgenden Shows sehen:

13.11.2021 Steelpreacher Festival – JUZ – Andernach

27.11.2021 Baby Metal Colonia – MTC – Köln

11.06.2022 – Siegburg (Kubana)

17.06.2022 – Rage Against Racism

2022 Field Invasion Festival

Zur Bandseite kommt ihr hier: www.sic-zone.com