“Rage Against Racism – Running Order ist fast komplett“

Am 21. und 22.06.2019 findet wieder das Open Air-Festival Rage Against Racism am Städtisches Kinder- und Jugendzentrum Die Mühle in Duisburg statt. Wie immer ist der Eintritt frei, und der Veranstalter hat jetzt auch erste Informationen zu Zeiten und Bands bekanntgegeben.

Am Freitag, 21.06.2019, läuft das Festival von 16:00 bis 22:00 Uhr, am Samstag, 22.06.2019, geht es von 12:00 bis 23:00 Uhr. Die Running Order sieht wie folgt aus:

Freitag, 21.06.2019

20:35 Uhr – 22:00 Uhr Krisiun

19:10 Uhr – 20:15 Uhr Elvenking

18:10 Uhr – 18:50 Uhr Jaded Heart

17:20 Uhr – 17:50 Uhr Kill II This

16:30 Uhr – 17:00 Uhr Dirty D´Sire

16:00 Uhr Doors

Samstag, 22.06.2019

21:30 Uhr – 23.00 Uhr Vader

20:00 Uhr – 21:10 Uhr Horisont

18:50 Uhr – 19:40 Uhr Motor Jesus

17:40 Uhr – 18:30 Uhr Necrotted

16:30 Uhr – 17:20 Uhr Circus of Fools

15:30 Uhr – 16:10 Uhr Parasite Inc.

14:40 Uhr – 15:10 Uhr Final Breath

13:50 Uhr – 14:20 Uhr Dragons Fire

13:00 Uhr – 13:30 Uhr Warm Up Slot Battle Winner

12.30 Uhr – 12.50 Uhr Musikcorps Hohenbudberg

12:00 Uhr Doors

Der Opening Slot am 22.06. wird noch ermittelt. Dazu findet am 04.05.2019 das Slot Battle im Die Mühle statt. Die Zuschauer entscheiden nach den Shows darüber, wer am 22.06. um 13:00 Uhr auf die Bühne darf.

Das geile Logo, das auch auf die diesjährigen Festival-Shirts gedruckt wird, hat übrigens wieder Björn Goosses von Killustrations (https://www.facebook.com/killustrations/) entworfen.

Quelle: Rage Against Racism und Inne Mühle e. V.

Kommentare

Kommentare