Überraschung! CIRCLE OF SILENCE haben jüngst die zweite Single, den Titeltrack ihres kommenden Albums „The Crimson Throne„, veröffentlicht! Hier kann man sich das offizielle Video zum Song ansehen: https://youtu.be/Z5pJHUO09gw

Zur Realisierung des Videos hat sich die Band mit emefka.bewegtbildmanufaktur (www.emefka.com) zusammengetan.

Die erste Single vom kommenden Album war „Lionheart„, zu dem man sich hier das Lyric Video ansehen kann: https://youtu.be/h55cuG-csO0

Das neue CIRCLE OF SILENCE Album wird auch als limitierte Vinyl LP erhältlich sein, dessen Auflage auf 300 Stück begrenzt ist. Hier kann man das Album vorbestellen: https://massacre.lnk.to/thecrimsonthrone

„The Crimson Throne“ strotzt abermals vor kompromisslosem Power Metal. Thrashige Uptempo-Songs sowie treibende Doublebass Nummern bilden das Fundament für das bis dato schnellste und härteste Album der Band. Es wurde von Kai Stahlenberg im Kohlekeller Studio B gemischt und gemastert. Das fantastische Artwork wurde von Francisco Garcés (a.k.a. Dibujante nocturno) gestaltet.

Das neue CIRCLE OF SILENCE Album „The Crimson Throne“ erscheint am 27. April 2018 bei Massacre Records.

CIRCLE OF SILENCE – The Crimson Throne

1. Conquer The Throne

2. Race To The Sky

3. Destroyers Of The Earth

4. The Chosen One

5. Lionheart

6. The Crimson Throne

7. Into The Fire

8. A Kingdom Divine

9. Endgame

10. Possessed By Fire

11. Wild Eyes

Kommentare

Kommentare